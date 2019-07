Teuns dolgelukkig met zege: “Ik was behoorlijk koelbloedig, ik wou vooral geen fout maken” MCA/DMM

11 juli 2019

19u07 0 Tour de France Eerste week van zijn eerste Tour en meteen scoren. Dat is afwerken als een volleerde spits. Dylan Teuns won de rit op La Planche des Belles Filles en dankt vooral zijn koelbloedigheid.

“Dit is super, hé. Eerste Tour en eerste overwinning in een grote ronde”, wist Teuns. “Dit kan niet beter. We zijn nog maar week één. Een aantal dagen voor de start van de Tour zei ik nog tegen iemand dat ik té nerveus ben. Ik verwacht teveel van mezelf. Ik moest kalm blijven en mijn ongeduld de baas kunnen. Ik was behoorlijk koelbloedig, ja. Ik ben in dezelfde situatie geweest vorig jaar in de Vuelta, daar had ik het niet mogen laten liggen. Ik was die dag superontgoocheld. Ik wist vandaag wat ik moest doen. Geen fout maken, dat was eigenlijk alles.”