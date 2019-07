Teunissen wint verrassend in Brussel, Van Avermaet schittert in bollentrui DMM

06 juli 2019

16u51

Bron: Eigen berichtgeving 14 Tour de France Mike Teunissen heeft de eerste rit in de Tour gewonnen. Net voor de poorten van het Koninklijk Paleis in Laken was hij de beste na een chaotische massasprint. De Nederlander van Jumbo-Visma neemt met zijn ritzege meteen de gele trui. Greg Van Avermaet verzekerde zich van de bollen na de passage op de Muur van Geraardsbergen.

100.000 fans in Brussel en nog veel meer aan de kant van de weg. De publieke belangstelling voor de start van de Tour was enorm. Net voor de Grand Départ werd Eddy Merckx nog eens geëerd in Brussel. Ook Koning Filip kwam het peloton voor de officiële start groeten.

Na enkele kilometers door de binnenstad kon de koers écht beginnen in Sint-Jans-Molenbeek. Toen al zaten enkele Belgen op vinkentouw. Wellens, Van Avermaet en Meurisse wilden maar wat graag mee met ‘de vlucht van de dag’. De reden? Na veertig kilometer wedstrijd lag de bergtrui te wachten op de Muur van Geraardsbergen.

De bollentrui pakken voor eigen volk, dat was al geleden van 1980. Jean-Luc Vandenbroucke - oom van - was de laatste die het kon op Belgische grond. Twee landgenoten die hem vandaag konden opvolgen. Van Avermaet en Meurisse raakten met hun eerste aanval meteen voorop. Wurtz Schmidt en Berhane gingen mee.

Geen van die twee die de Belgen iets in de weg kon leggen op de Muur. Van Avermaet hield Meurisse af en haalde zo de bollentrui binnen. De West-Vlaming van Wanty-Gobert mocht zich troosten met het puntje dat wachtte op de top van de Bosberg. Daarna moest hij in zijn eentje verder met Wurtz Schmidt en Berhane. Van Avermaet hield het vooraan voor bekeken.

Daarna een luwe fase in de wedstrijd. Op Waalse wegen was het wachten op de tussensprint en de kasseien in Thiméon. Even choas toen Bora-Hansgrohe vol doortrok voor Sagan. De Slovaak won de eerste tussensprint nadat de kopgroep werd ingerekend. Het peloton lag even in stukken uiteen.

De rust keerde terug met een aanval van Rossetto. De 32-jarige debutant van Cofidis reed in zijn eentje Brussel binnen. Dat terwijl de sprintersploegen zich klaarmaakten voor het orgelpunt. Groenewegen, Viviani, Sagan en Ewan op schema voor hun moment.

Voor Astana-kopman Fuglsang een minder gestroomlijnd einde. De Deen kwam op 20 kilometer van de meet ten val. Met een bebloed gezicht kwam hij op tien kilometer van de aankomst weer in het peloton. Net op dat moment was ook Rossetto eraan voor de moeite.

Volgde nog een beklijvende finale naar het Koninklijk Paleis van Laken. Topfavoriet op de dagzege Dylan Groenewegen ging op twee kilometer van de meet tegen de grond. Bij Jumbo-Visma hadden ze gelukkig nog ijzers in het vuur. Van Aert en Teunissen waren in stelling. De Nederlander kwam er best uit en moest het in de laatste rechte lijn opnemen tegen Sagan.

Want de drievoudige wereldkampioen leek in een lastige sprint de beste van het pak. Sagan hield Colbrelli en Ewan af, maar moest zich dubbelplooien om zijn fiets op gelijke hoogte van die van Teunissen te houden. Met een ultieme jump op de meet haalde de Nederlander het. Sagan werd tweede, Ewan derde.

Naesen:

C'est plus serré que dans mon cuissard en début de saison. Teunissen a brillamment remplacé son équipier Groenewegen en s'imposant devant le gratin du sprint mondial ! #TDF2019 pic.twitter.com/cRz7gT48M1 Dans la Musette(@ DansLaMusette) link