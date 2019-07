Teunissen na telefoon met vader: “Ik had ook een andere Nederlander in het geel verwacht” DMM/TLB

06 juli 2019

17u14

Bron: VTM 1 Tour de France Mike Teunissen is de verrassende winnaar van de eerste rit in de Tour. De 26-jarige Nederlander mag zo ook de eerste gele trui aantrekken. Vreugde en frustratie lagen zo dicht bij elkaar bij Teunissens werkgever Jumbo-Visma, want speerpunt Dylan Groenewegen ging in de slotfase tegen de vlakte.

Grappig beeld net na de aankomst. Teunissen kreeg net voor zijn rondje in de mixed zone telefoon van zijn vader. “Nooit gedacht dat ik met mijn pa hier zou bellen. Hij stond op 10 kilometer, hij vroeg of ik hem had gezien, maar dat heb ik gemist. Jammer dat hij hier niet is geraakt, maar morgenvroeg hebben we alle tijd om bij te kletsen.”

“Mooi om te horen dat deze gele trui me staat. Ik ga genieten van morgen, ik kijk er naar uit. Ik zal sowieso wel wat tijd nodig hebben om dit in perspectief te kunnen plaatsen. Ikzelf had ook een andere Nederlander in het geel verwacht. Ik had lichtjes gedacht dat er op de kamer van mij en Dylan een gele trui ging hangen, maar ik had niet verwacht dat het de mijne zou zijn.”

“Ik hoop dat zijn wonden een beetje meevallen en dat hij gauw weer kan sprinten voor de overwinning. In dat opzicht is deze gele trui ook een beetje voor hem.”