Teunissen na nieuwe triomftocht: “Lastige finale van morgen moet wel lukken” Redactie

07 juli 2019

19u01

Niemand had het verwacht: Mike Teunissen die zijn leiderstrui na de ploegentijdrit zou verstevigen in de Tour de France. “Ik had dit niet gedacht, wel gehoopt. Halverwege hoorden we dat we de snelste waren, dan krijg je natuurlijk wat meer moraal.” Dus mag Jumbo-Visma opnieuw de gele trui verdedigen. “Ik heb geen idee tot wanneer ik hem kan houden. Ik bekijk het dag per dag. Maar morgen is het een mooie maar lastige finale. Misschien moet het wel lukken. Nadien doorgeven aan Van Aert? Hij heeft al een witte trui. (lacht) Dat is toch ook leuk voor die jongen?”