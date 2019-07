Teunissen beleeft “rare dag”: “Hopelijk kan Groenewegen toch wat lachen als ik met gele trui op kamer kom” TLB

06 juli 2019

17u14

Bron: Sporza 0 Tour de France Mike Teunissen is de verrassende winnaar van de eerste rit in de Tour. De 26-jarige Nederlander mag zo ook de eerste gele trui aantrekken. Vreugde en frustratie lagen zo dicht bij elkaar bij Teunissens werkgever Jumbo-Visma, want speerpunt Dylan Groenewegen ging in de slotfase tegen de vlakte.

“Dit is een rare dag”, zei Teunissen voor de microfoon van Sporza. “Ik kan niet geloven wat hier gebeurd is. We hebben maanden gewerkt om Groenewegen hier vandaag aan de zege en het geel te helpen, maar op anderhalve kilometer van de streep was dat allemaal plots weg. Doodzonde, natuurlijk. Ik voelde me op dat moment nog fris en draaide de knop dan om. In de slotfase zag ik iedereen sterven en uiteindelijk win ik. Van Aert zat in de finale nog bij me en leverde nuttig werk.”

“Hopelijk kan Groenewegen toch een beetje lachen als ik straks met de gele trui op de kamer kom. Ik denk dat het een paar dagen zal duren vooraleer ik besef wat er gebeurd is. Oké, ik heb nu het geel. Maar morgen wacht met de tijdrit alweer een groot doel. We gaan er alles aan doen om Steven Kruijswijk te helpen.”