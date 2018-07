Terwijl wielerwereld reageert op doodsmak kijkt Gilbert alweer vooruit: "Na elke crash sta ik weer op" MDB

25 juli 2018

10u44 4 Tour De France Schrik sloeg om in bewondering. Het feit dat Philippe Gilbert na zijn doodsmak gisteren zijn weg met een gebroken knieschijf verder zette, deed monden open vallen in de wielerwereld. Het werd een lijdensweg van 59 kilometer voor de Belg van Quick.Step Floors. "Hij is de patron van de dag", vertelde Lance Armstrong. Gilbert reageerde ondertussen ook al via Twitter.

Join us in wishing a fast recovery to @PhilippeGilbert, a key and selfless player for Quick-Step Floors in #TDF2018, who unfortunately is out of the race after crashing on the descent of Col de Portet-d'Aspet and sustaining a knee injury. pic.twitter.com/rOCUAbrD47 Quick-Step Cycling(@ quickstepteam) link

"Ik denk dat ik geluk heb gehad na mijn crash van gisteren", vertelde Gilbert op Twitter. "Het zal me enkele weken van de fiets houden. We weten nog niet voor hoe lang. Op z’n minst vier of vijf weken. Ik ben jullie zeer dankbaar voor alle berichten die ik op mijn telefoon kreeg. En het is ook mooi dat andere renners die me passeren zich informeren over mijn situatie. Ik krijg veel steun van iedereen in de wielerfamilie. Zo zie je dat het een leuke sport is. Het wordt geapprecieerd dat je steun krijgt in deze zware momenten. Nu ga ik proberen om thuis te geraken en aan de revalidatie beginnen. Na elke crash, sta ik weer op en vecht ik terug. Ik denk dat de volgende zege een extra speciaal gevoel zal geven. Dat zal emotioneel worden. Laten we hopen dat die overwinning er snel komt. Voor dit jaar is het voorbij denk ik, maar in 2019 hoop ik op een hoog niveau te starten en zo snel mogelijk te winnen."

In zijn dagelijkse podcast over de Tour de France doet Lance Armstrong zijn pet af voor onze landgenoot. "Als je die crash op tv ziet dan denk je: ‘Ik hoop dat die gast recht krabbelt’. Je weet niet hoe diep ze vallen. Dat kan 15 meter zijn. Gelukkig was het slechts een meter of zo. Maar de manier waarop hij weer opstaat, vergeet die crash even. De manier waarop hij recht staat, even een minuut de tijd neemt en alles van zich afschudt, weer op zijn fiets springt en een duim geeft richting de camera… Patron van de dag. Hij is de patron van de dag. Er zijn veel renners zo moe op dit moment. Zij kijken rond en zeggen: ‘Dit is mijn uitweg, mijn excuus, mijn ticket naar huis'. Alles om me hier weg te krijgen, denken ze. Philippe Gilbert zegt, neen. Ik ga verder."

"Guerrier hors catégorie"

De schrik zat er bij de kijkers meteen na de val dik in. Ook bij onze columnist Hugo Camps. "Zijn onzichtbaarheid duurde minuten. Voor mevrouw en mama Gilbert moet het een foltering zijn geweest. Ook zij in een ravijn, van wanhoop. De Col de Portet-d'Aspet klieft het hart van alle wielerliefhebbers. Hier maakte Fabio Casartelli zijn dodelijke smak. De jonge belofte was meer dan een renner, hij was een estheet. Coppiaans. Een monument van minzaamheid. Toch dood. Philippe Gilbert klauterde over het muurtje weer de wereld in. Hij nam zijn fiets en stak een duim omhoog. De duim van immense opluchting... Met de opgave van 'het oudje' Gilbert verdwijnt een guerrier hors catégorie uit de Tour."

Thor Hushovd botste Philippe Gilbert die ondertussen in een rolstoel zat, tegen het lijf. "Ik werd zo bang toen ik zag dat Gilbert naast de weg vloog. Spoedig herstel maatje", vertelde de voormalige Noorse renner.

Got so scared seeing @philippegilbertofficial flying out if the road. Speedy recovery buddy. @letourdefrance Een foto die is geplaatst door null (@thorhushovd) op 25 jul 2018 om 09:24 CEST

Een Franse journaliste die de Tour de France op de voet volgt, stak haar bewondering voor de heren renners niet onder stoelen of banken. "Gilbert heeft de etappe van gisteren uitgereden met een gebroken knieschijf. Nibali heeft Alpe d'Huez beklommen met een gebroken ruggenwervel. Vuillermoz reed verder op de kasseien met een breuk in het schouderblad. De renners zijn buitengewoon. Hun weerstand tegen de pijn dwingt respect af", aldus Mathilde L'Azou. Ook Laurent Vergne, werkzaam bij het Franse Eurosport, sluit zich daar bij aan. "Die mensen zijn niet zoals u en ik."

Gilbert a fini l'étape d'hier avec une fracture de la rotule. Nibali a monté L'Alpe avec une vertèbre cassée. Vuillermoz a terminé les pavés avec une omoplate fracturée. Les coureurs sont hors-normes, leur résistance à la douleur force au respect. #TDF2018 Mathilde L'Azou(@ MathildeLAzou) link

Donc @PhilippeGilbert a fini l'étape avec une fracture de la rotule gauche ?? Moi dès que j'ai un début de mal de crâne, je gobe deux dolipranes. Ces gens-là ne sont pas comme vous et moi dans leur rapport à la douleur. Ça me bluffera toujours. Vraiment. Laurent Vergne(@ LaurentVergne) link

Dit zou Neymar nooit overkomen. Die was al zonder aanleiding gevallen voor dat muurtje. https://t.co/WuDWD2irrI Luc Vandingenen(@ LucasDelascosas) link

My belgian buddies were forced to abandon @tdf2018 today... Sad to see them go, I will miss them a lot! I wish them a fast recovery and hope to see them back fast and healthy. Positive point of the day: @alafpolak won again in an impressive way! Still 5 stages left to conquer, Paris🗼 is getting closer.... 🗼 Een foto die is geplaatst door null (@yveslampaert) op 24 jul 2018 om 22:14 CEST

We've all been very scared, but @PhilippeGilbert is ok and will go back on the bike. 💪

Après une grosse frayeur, @PhilippeGilbert semble aller bien et va repartir. 💪#TDF2018 pic.twitter.com/Xtrjyw3QSf Le Tour de France(@ LeTour) link

Philippe Gilbert leaving the medical truck earlier. #TDF2018 pic.twitter.com/WwFQaP7mG6 Sadhbh O'Shea(@ SadhbhOS) link

Volgens mij zit er een wormgat tussen Gilbert en Neymar, waardoor ze wisselen van natuurlijke reactie na een valpartij.#TDF2018 Lieven Scheire(@ lievenscheire) link

Gilbert heeft na zijn val de rit nog uitgereden met een gebroken knieschijf?? Echt oneindig veel respect #TDF2018 Julie Dejaeghere(@ JDejaeghere) link

Gilbert gaat weer verder. Bikkel. "Als een voetballer is gevallen roept hij om zijn moeder, als een wielrenner is gevallen roept hij om zijn fiets." #tdf2018 Lets(@ LetsKuttekrap) link

I cannot believe Phillipe Gilbert was able to get back on his bike & finish the stage after that horrifying crash with a broken kneecap. Cyclists are made of tough stuff. Damn. #TDF2018 FM(@ DayGloSunset) link

I have no idea how Gilbert was able to finish the stage. There was 60 km to go. #TDF2018 ammattipyöräily(@ ammattipyoraily) link

Gilbert flipped over a barrier at high speed on a mountain descent, fell into a shallow ravine, and got back on his bike to finish the stage with a broken knee. But you know, sometimes Lebron gets cramps. #TDF2018https://t.co/KJH0aUn7EQ #jason #feedly 🇫🇷Le Jasonaissance🇫🇷(@ TheJasonProject) link