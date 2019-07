Teleurgestelde Jasper Philipsen houdt zijn eerste Tour voor bekeken JH/JSU

17 juli 2019

22u11 3 Tour de France Jasper Philipsen gaat morgen in Toulouse niet meer van start. Hij houdt in samenspraak met de staf van UAE Emirates zijn eerste Ronde van Frankrijk voor bekeken. De ploeg wil hem sparen voor de zware bergritten die eraan komen.

De Kempense spurtbom (21) liet enkele keren knap van zich spreken en eindigde ook vandaag opnieuw voor Alexander Kristoff. In de slotkilometers viel de Noor zijn ketting eraf en daarom mocht onze landgenoot zijn eigen kans gaan. Maar hij werd opgehouden en was enorm teleurgesteld met zijn zevende plaats: “Zevende of achtste plaats, het maakte mij allemaal niet meer uit.” Morgen staat de zware bergrit naar Bagnères-de-Bigorre op het programma, met twee cols van eerste categorie over de Peyresourde en Hourquette d’Ancizan.

“We monitoren hem van dichtbij”, zegt Iñigo San Millan, head of the performance bij UAE Team Emirates. “Deze Tour is hard voor iedereen, maar zeker voor iemand voor wie het de eerste Tour is. De komende dagen beloven heel hard en warm te worden, en de bergen zijn niet meteen het favoriete terrein van Philipsen. Hij heeft het heel goed gedaan en heeft stappen gezet als renner. Elke dag deed hij mee in de sprint voor zichzelf of als hulp voor Alexander Kristoff. In de toekomst wordt hij een van de beste renners van het peloton. Hij zal terugkeren naar de Tour op volle sterkte. Maar omdat we echt bezig zijn met zijn ontwikkeling hebben we beslist om het nu rustig aan te doen en te herstellen.” Philipsen stond in de stand op de 112de plaats.