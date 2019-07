Technisch Directeur Tour: “Hitte kan Sagan weinig schelen wanneer hij contracten gaat afsluiten” JH

24 juli 2019

15u49

Bron: RTBF 0 Tour de France Het is heet in de Tour, de temperatuur benaderde zelfs de 40° bij de start van de 17de rit vandaag. Heel wat vragen rijzen of er in deze weersomstandigheden wel gekoerst kan worden, ook Peter Sagan gaf al aan dat het écht warm was: “Maar ik hoor Sagan niet klagen als hij naar Australië gaat koersen om contracten af te sluiten”, reageerde Technisch Directeur van de Tour Thiery Gouvenou.

“Het was alsof ik in een oven koerste. Ik moest de hele tijd een nieuwe bidon bij de volgwagen halen”, vertelde Peter Sagan gisteren na afloop van de 16de etappe. De uitspraken zijn bij de Technisch Directeur van de Tour duidelijk in het verkeerde keelgat geschoten: “Als Sagan in het begin van het jaar in Australië gaat koersen om contracten af te sluiten, hoor ik hem niet klagen over de warmte”, sneerde Gouvenou bij RTBF naar de Slovaak. De Fransman doelt op de Tour Down Under, een WorldTour-wedstrijd in januari waar de renner van BORA-hansgrohe elk jaar aanwezig is.

Dat de wedstrijd vandaag door kon gaan, werd in samenspraak met enkele renners besloten, vertelde Gouvenou: “Deze morgen zaten we samen met enkele renners die verantwoordelijk gesteld worden bij dit weer. Doordat er maximaal 36 graden voorspeld werd, waren we het eens dat de koers gewoon door kon gaan.” Maar de Tourorganisatie nam wel extra maatregelen tegen de hitte: “De bevoorrading ligt vroeger in het parcours en de tijdslimiet zal berekend worden op basis van de tijd van het peloton, niet op basis van de tijd van de winnaar”, besloot Gouvenou.