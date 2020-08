Teams dan toch uitgesloten bij twee positieve gevallen binnen team, verdacht resultaat bij Lotto Soudal bleek negatief



Redactie

29 augustus 2020

13u13 18 Tour de France Teams in de Tour de France zullen dan toch uitgesloten worden indien ze binnen de week twee positieve coronagevallen opmerken binnen het team, met de omkadering inbegrepen. Dat bevestigde Tourdirecteur Christian Prudhomme deze ochtend. Bij Lotto Soudal, waar eerder deze week twee “niet-negatieve” gevallen werden vastgesteld, mogen ze toch starten. Het verdachte resultaat bleek na een nieuwe test negatief.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De Internationale Wielerunie (UCI) had de maatregel gisteren nog versoepeld. Voor de UCI was een uitsluiting pas nodig indien twee van de acht renners positief zouden testen. Prudhomme verwees deze ochtend echter naar de interministeriële crisiscel van de Franse overheid als opdrachtgever. “We blijven bij twee positieve gevallen binnen zeven dagen bij de dertig personen in de ploegbubbel”, zei hij.

De nieuwe bocht in de regelgeving leek vooral voor Lotto Soudal belangrijk. Het voltallige team en de omkadering van Lotto Soudal werden zes dagen voor de start van de Tour een eerste maal getest op corona. Alle renners en stafleden gaven toen een negatief resultaat. Een nieuwe testronde op woensdag bracht nadien echter een positief resultaat en een verdacht geval aan het licht.

Om die reden werden de personeelsleden, samen het hun kamergenoten, naar huis gestuurd. Lotto heeft nu de persoon met het ‘verdachte resultaat’ laten hertesten. “En die persoon test nu ook negatief”, aldus Maertens. “De andere persoon hebben we niet laten hertesten omdat die ook wel positief leek.”

Normaal volgen nieuwe testen pas op de eerste rustdag, maar Lotto Soudal wil niets aan het toeval overlaten en zal maandag iedereen opnieuw testen. “We doen dat pas maandag, omdat, stel dat er iemand besmet is door onze ‘positieve’ persoon, het virus ook wat tijd nodig heeft om te ‘groeien’, gedetecteerd te worden. Eerder testen heeft geen zin.”

Lees verder onder de video.

De bus van Lotto Soudal komt aan in Nice:



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De Tour, die eerder met twee maanden werd uitgesteld omwille van de coronacrisis, start vandaag in Nice, een stad waar het virus momenteel opnieuw sterk opleeft. Publiek is niet toegestaan in de start- en aankomstzones. Alle toeschouwers moeten een mondmasker dragen, net als de renners tot voor de start en na de aankomst. Gisteren werden in Frankrijk meer dan zevenduizend nieuwe coronagevallen gedetecteerd in 24 uur tijd.

Wie grijpt volgens jou de zege in de Tour de France? Doe mee aan het online wielerspel Goudentour.be. Stel jouw wielerploeg samen, kies je favoriete renners en maak kans op geweldige dagprijzen.

Lees ook:

Titelverdediger Bernal begint met (kop)zorgen aan de Tour: “Mijn rug doet nog altijd wat pijn”

LIVE TOUR. Het is zover! Vandaag start de 107de Ronde van Frankrijk - Boonen: “Deze openingsrit is iets typisch voor een renner als Trentin”