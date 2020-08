Teams dan toch uitgesloten bij twee positieve gevallen binnen team: mag Lotto Soudal wel nog starten na twee “niet-negatieve” gevallen eerder deze week?



29 augustus 2020

09u34 0 Tour de France Teams in de Tour de France zullen dan toch uitgesloten worden indien ze binnen de week twee positieve coronagevallen opmerken binnen het team, met de omkadering inbegrepen. Dat bevestigde Tourdirecteur Christian Prudhomme deze ochtend. Het nieuws heeft mogelijk kwalijke gevolgen voor Lotto Soudal.

De Internationale Wielerunie (UCI) had de maatregel gisteren nog versoepeld. Voor de UCI was een uitsluiting pas nodig indien twee van de acht renners positief zouden testen. Prudhomme verwees deze ochtend echter naar de interministeriële crisiscel van de Franse overheid als opdrachtgever. “We blijven bij twee positieve gevallen binnen zeven dagen bij de dertig personen in de ploegbubbel”, zei hij.

De nieuwe bocht in de regelgeving is vooral voor Lotto Soudal belangrijk. De Belgische WorldTour-ploeg moest deze week enkele personeelsleden naar huis sturen na twee “niet-negatieve tests”. Het is dan ook de vraag of de ploeg nu gewoon mag starten met de hernomen regel. De ploeg zelf laat weten nog niets officieels vernomen te hebben. Lotto Soudal gaat er voorlopig van uit dat ze gewoon mogen starten.

