Teams begeven zich naar de start, enkele stalen worden hertest Joeri De Knop in Frankrijk

08 september 2020

10u47 2 Tour de France Tien dagen na hun laatste Covid-19-controle in Nice ondergingen alle 166 nog in de Tour aanwezige renners en hun entourage de voorbije dagen een nieuwe PCR-test. Momenteel is het bang afwachten op de resultaten, al lijken meerdere ploegen gerust in de zaak.

De eerste rustdag was misschien wel de belangrijkste dag van de eerste Tourweek. Alle aanwezige renners of personeelsleden in de Tour werden getest op het coronavirus. Voor 19 ploegen gebeurde dat gisteren in de voormiddag, tussen 9.30u en 11.30u in een door organisator ASO aangeduid labo. CCC, Ineos Grenadier, Groupama-FDJ en onder meer de dienstdoende gendarmes, hosts en hostessen werden zondag al getest bij de start van de negende rit in Pau. Sommige teams anticipeerden op die officiële procedure en testten hun renners al bijkomend, op eigen initiatief, vóór de rustdag.

De regel: als twee renners of stafleden van dezelfde ploeg positief testen op Covid-19, wordt het hele team naar huis gestuurd. Vanmorgen zouden nog nieuwe tests zijn afgenomen voor het vertrek in l’Île d’Oléron. Enkele teams - waaronder Jumbo-Visma, Ineos en Astana - lieten op Twitter al weten dat ze vandaag gewoon hervatten.

Ook bij Deceuninck-Quick.Step vertrok de bus aan het hotel. Er heerste even onzekerheid nadat een staflid opnieuw getest werd, maar de Belgische formatie lijkt zich toch voor te bereiden op de etappe.



