Team Sky zet vandaag maar liefst 40 extra mecaniciens in Nico Dick

15 juli 2018

09u12 0 Tour De France De etappe van Arras naar Roubaix staat ook bij de klassementsrenners met rood aangestipt. Zowat alle topteams streven er naar om op elke kasseistrook (15) minstens één mecanicien in te zetten. Team Sky spant -wat dacht je?- de kroon: "Om de 600 meter kinderkopjes staat iemand met een stel wielen en drinken", vertelt ploegleider Servais Knaven.

"In totaal hebben wij ruim 40 extra mensen opgetrommeld om onze renners te depanneren wanneer nodig", rekent Knaven uit. "Daar is inderdaad heel wat voorbereidend werk ingekropen, maar we hebben het voordeel dat onze service course in Deinze gevestigd is. Praktisch is dat dus best vlot te regelen."

Chris Froome en co verkenden de kasseien minstens een keer. Een aantal ploegmaats zelfs twee keer. Bij Team Sky verwachten ze vandaag absoluut geen tijdverlies tegenover de andere klassementsmannen. "Integendeel", straalt Knaven vertrouwen uit. "We zien het als een uitdaging om zelf tijd te pakken op de concurrentie. Dat er getwijfeld wordt aan Froome's stuurvaardigheid? Daar maken wij ons alvast geen zorgen in. Chris kan beter sturen dan iedereen denkt. Het ziet er misschien niet altijd even elegant uit, maar dat hoeft ook niet."

Aan ritwinst denkt Knaven niet. "We moeten realistisch zijn: Froome zal op de kasseien Sagan en andere pure specialisten er niet afrijden. Maar hij kan hen wel lang proberen volgen, en dat is het doel. Hij zou best wel eens verder kunnen komen dan iedereen vermoedt."

Geen ruimte voor persoonlijk succes

Met Gianni Moscon heeft Sky zelf een specialist in de rangen. "In het samenstellen van de selectie hebben we uiteraard rekening gehouden met deze etappe. Daarvoor is Moscon er bij. Net als alle andere renners van de ploeg heeft hij maar één doel: Froome bijstaan. Van eigen ambitie is geen sprake, maar dat is geen nieuws. Wie bij Team Sky in de Tourkern wordt opgenomen, weet dat er geen ruimte is voor persoonlijk succes. Dat geldt trouwens ook voor bijvoorbeeld Kwiatkowski. Uitzondering op de regel is misschien Geraint Thomas, maar ook hij moet niet aanvallen. Zo lang mogelijk volgen lijkt me verstandiger..."

De twee teams die Sky het dichts benaderen, zijn Quick.Step Floors en BMC. Het team van Patrick Lefevere zet een 15-tal extra mensen in, bij de ploeg van Greg Van Avermaet en Richie Porte zijn er dat 25 tot 30. Movistar (met Landa, Valverde en Quintana) liet een 7-tal extra mecaniciens overkomen. "Eén iemand op het einde van elke strook moet volstaan", klinkt het daar...