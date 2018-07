Team Sky grootverdiener in de Tour, ploeg Sep Vanmarcke verzamelt amper één vijftigste van dat bedrag DMM

29 juli 2018

21u27

Bron: Belga 0 Tour De France Het is geen verrassing, maar Team Sky is met 728.630 euro de ploeg die de grootste spaarpot heeft verzameld in de Tour. Een belangrijk deel daarvan komt van de 500.000 euro die Geraint Thomas overhoudt aan zijn eindzege.

Ook voor Quick.Step was het een succesvolle Ronde van Frankrijk. De wielerploeg van Patrick Lefevere won vier ritten én de bollentrui met Julian Alaphilippe. Alles samen verzamelde het team een dikke 145.000 euro.

Een bedrag dat in schril contrast staat met Lotto-Soudal. De tweede Belgische wielerploeg in de Ronde van Frankrijk verzamelde over drie weken wedstrijd slechts 16.750 euro. Ruim één achtste van wat Quick.Step in totaal wist op te strijken. EF-Drapac van Sep Vanmarcke sluit met 14.420 euro de rij. Elke renner van die ploeg houdt in principe 1.802 euro over aan drie weken noeste arbeid (en dan is de staf van EF-Drapac nog niet meegerekend).

Prijzengeld per ploeg

1. Sky 728.630 euro

2. Sunweb 245.280

3. Lotto NL 190.980

4. Quick-Step 145.070

5. Bora 125.900

6. Movistar 114.620

7. Emirates 100.650

8. Bahrein 86.050

9. AG2R La Mondiale 69.800

10. Trek 58.850

11. Wanty 56.600

12. BMC 54.340

13. Astana 53.530

14. Groupama-FDJ 53.290

15. Direct Energie 40.850

16. Fortuneo-Samsic 36.590

17. Cofidis 25.780

18. Mitchelton 20.970

19. Katusha 18.070

20. Lotto 16.750

21. Dimension Data 15.730

22. EF-Drapac 14.420