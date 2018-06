Team Sky dient Bernard Hinault, die oproept tot staking, van antwoord: "Hij begrijpt de zaak-Froome duidelijk niet" YP/MDB

21 juni 2018

12u01

Bron: Belga 452 Tour De France De oproep van Bernard Hinault is aangekomen. De 63-jarige Fransman, vijf keer eindwinnaar en tot 2015 ceremoniemeester bij 'La Grande Boucle', riep het Tourpeloton op om te staken als Chris Froome straks aan de start staat van de Tour de France. Team Sky trok meteen in de tegenaanval in de nieuwe episode rond de Salbutamolzaak van de ronderenner: "Chris heeft het recht om te koersen".

"Als de autoriteiten hem niet bestraffen, is het aan de renners zelf om hun verantwoordelijkheid te nemen", stelde de Tourwinnaar van 1978, 1979, 1981, 1982 en 1985. "Maar als de renners bereid zijn een valsspeler in hun midden op te nemen, is dat hun probleem. Het peloton moet op 7 juli voet aan de grond zetten en zeggen 'als hij start, starten wij niet."

Team Sky zit duidelijk verveeld met de uitspraken van Hinault en stuurde vandaag een communiqué de wereld in. "Het is jammer dat Bernard Hinault, nogmaals, onjuiste opmerkingen heeft herhaald over een zaak die hij duidelijk niet begrijpt", klinkt het.

Bij Froome, die zich met een vijfde zege naast Hinault, Jacques Anquetil, Eddy Merckx en Miguel Indurain kan hijsen, werd vorig jaar tijdens de Ronde van Spanje een abnormaal hoge concentratie salbutamol vastgesteld. Het Internationaal Antidopingtribunaal van de UCI deed nog geen uitspraak in de zaak en het ziet er niet naar uit dat het dat nog voor de start van de Tour zal doen. Het tribunaal moet zich immers door een dossier worstelen dat door Froomes advocaten werd opgesteld en inmiddels al 1.500 pagina's telt.

"Als een ander geschorst wordt, vindt iedereen dat normaal, maar hij mag gewoon doorrijden. Alberto Contador, die zijn straf aanvaardde en uitzat, zou Froome voor het gerecht moeten dagen, net als Tom Dumoulin, die de Giro verloor tegen Froome", vindt Hinault. "Voor mij gaat het niet om een 'abnormaal resultaat', het is gewoon een positieve dopingtest. Salbutamol is misschien niet het wondermiddel, het is wellicht niet dat wat hem de Vuelta deed winnen. Maar in die dosis is het verboden en de reglementen moeten voor iedereen hetzelfde zijn. De UCI moet Froome meteen schorsen, maar zoals altijd weten mensen niet hoe ze een knoop moeten doorhakken als dat nodig is."

"Chris heeft het recht om te koersen"

Sky is het daar duidelijk niet mee eens. "Zijn opmerkingen zijn onverantwoord en slecht geïnformeerd. Chris heeft geen positieve dopingplas afgeleverd. Het was eerder een ongunstige analytische bevinding voor een voorgeschreven astmamedicijn. Als ex-wielrenner zal Bernard de behoefte aan eerlijkheid bij een atleet appreciëren. Op dit moment heeft Chris het recht om te koersen."

"Dit proces zou normaal gezien vertrouwelijk blijven om de atleet de beschermen en de feiten vast te stellen", gaat de Britse wielerformatie verder. "Het is helaas gelekt. Chris en het team volgen het proces echter zoals het is opgezet door de UCI. Het is duidelijk een moeilijke situatie die niemand sneller opgelost wil zien als Chris en het team. Chris en Team Sky zijn volledig gefocust op de Tour de France en laten deze reacties de voorbereiding van de grootste koers ter wereld niet beïnvloeden."

Na de zege van Froome in de voorbije Ronde van Italië uitte Hinault ook al kritiek op Froome. Froome werd na Hinault en Merckx de derde renner die de drie grote rondes op rij won, maar voor Hinault "behoort Froome niet echt tot dat lijstje. Hij had immers nooit mogen starten in de Giro." Dat was een uitspraak die bij Johan Bruyneel in het verkeerde keelgat schoot. "Zou het niet verstandiger zijn om je grote mond te houden?", twitterde die. "Van Bruyneel moet ik mijn mond houden, hij beschermt dus de valsspelers", antwoordde Hinault nu. "Met wat hij met Lance Armstrong allemaal flikte, kan hij maar beter zelf zwijgen."

In het verleden durfde Hinault als 'patron van het peloton' zelf wel al eens de koers stil te leggen als er conflicten waren met de organisatie.