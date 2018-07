Team Sky-baas haalt zwaar uit naar Franse wielerfans: "Blijkbaar hoort het bij de Franse cultuur om op renners te spuwen" LPB

Bron: Cyclingnews 0 Tour De France Dave Brailsford, big boss van Team Sky, heeft op de tweede rustdag in de Tour zwaar uitgehaald naar het Franse publiek. "Blijkbaar hoort het bij de Franse cultuur om op renners te spuwen", zei Brailsford op een druk bijgewoonde persconferentie.

Dave Brailsford is het beu. Beu dat zijn renners elke dag worden bespuwd. Beu dat onverlaten langs de weg Chris Froome een klap proberen te verkopen. Beu dat het op Franse wegen elk jaar vandattum is met wielerhooliganisme. En dat liet hij vandaag op de persconferentie van Team Sky ongezouten blijken. Brailsford begon zijn aanklacht met fijntjes de vergelijking te maken tussen Giro en Tour.

"We koersten in mei in Italië op het moment dat de salbutamolzaak van Chris nog hangende was", aldus de manager van Team Sky. "Wel, de Italiaanse wielerfans waren fantastisch. De Spanjaarden evenzeer. Dat is een interessante vaststelling. Op renners spuwen lijkt echt iets typisch Frans te zijn, niet? Ik ben er niet zeker van of de Fransen het leuk hadden gevonden als hun voetballers in Rusland (op het WK voetbal, red.) zouden bespuwd geweest zijn. Daar zouden zeker woorden van gekomen zijn. Maar op onze renners en ons personeel spuwen moet dan maar kunnen."

21-jarig meisje

Waarop Brailsford het voorbeeld aanhaalde van een staflid van Team Sky, een 21-jarig meisje dat in de Tour actief is in het media-departement van het Britse wielerteam.

"Ik beschik over jonge stafleden. Zij is 21, een jong meisje dat haar weg probeert te zoeken in de Tour. Om dan bespuwd te worden, dat is voor haar zeer intimiderend. Als zoiets in mijn land gebeurt, hebben we allemaal een probleem. Maar hier doet iedereen rustig verder. Blijkbaar hoort het bij de Franse cultuur om op renners en hun gevolg te spuwen. En ik denk niet dat het zal stoppen, ik ben daar niet te optimistisch over. Het is voor ons een uitdaging. We aanvaarden het en moeten telkens afwegen hoe we ons daartegenover moeten gedragen. We proberen waardig te blijven en niet te reageren. Ik denk niet dat spuwen een plaats heeft in de sport, zelfs niet in het dagelijkse leven. Maar in Frankrijk blijkbaar wel. Het is een schande, maar we laten er ons niet door afleiden."

Brailsford had tenslotte nog een boodschap naar de toekomst toe. "Als je de Tour de France promoot als het grootste jaarlijkse sportevenement ter wereld, en als je wilt dat de beste internationale renners eraan deelnemen, behandel ze dan misschien met iets meer respect. En als je niet wilt dat ze deelnemen, organiseer dan een Tour de France enkel voor Franse teams."