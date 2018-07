Sylvain Chavanel reed 366ste Touretappe uit en vestigt nieuw record Redactie

27 juli 2018

20u14

Bron: Belga 0 Tour De France De Fransman Sylvain Chavanel (Direct Energie) heeft in de negentiende etappe van de 105e editie van de Ronde van Frankrijk voor een indrukwekkend record gezorgd. "La Machine" werkte zijn 366e Touretappe af en verbreekt daarmee het record van de Nederlander Joop Zoetemelk.

Zoetemelk, die de Tour in 1980 op zijn palmares bracht, reed de Ronde van Frankrijk tussen 1970 en 1986 zestien keer. Daarin werkte de Nederlander 365 etappes af. Chavanel doet in zijn achttiende en laatste Tourdeelname beter. Als de Franse hardrijder zondag Parijs haalt, staat het nieuwe etapperecord op 368 Tourritten.

De 39-jarige Chavanel is bezig aan zijn achttiende Tour en verbrak zo ook het deelnamerecord. Sinds 2001 was de Fransman er inafgebroken bij in La Grande Boucle. Hij deelde tot dusver het record van zeventien Tours met de Amerikaan George Hincapie, de Australiër Stuart O'Grady en de Duitser Jens Voigt. "La Machine" evenaart zonder ongelukken ook het record van Hincapie en Zoetemelk, die de Ronde van Frankrijk zestien keer uitreden.

Chavanel behaalde drie ritzeges in de Tour, één in 2008 en twee in 2010. In 2010 reed hij twee dagen in de gele trui. Zijn beste eindnotering is een achttiende plaats in 2009.