Sunweb raakt tijdritoutfit Dumoulin kwijt, fabrikant naait snel nieuw pak Redactie

28 juli 2018

14u50

Bron: AD 0 Tour De France Opvallend nieuws vanuit de Tour. Het tijdritpak van Tom Dumoulin is kwijt. De kledingfabrikant van Sunweb moest snel een nieuw pak maken zodat Dumoulin als wereldkampioen wel gewoon in de regenboogtrui van start kon gaan.

Naaister Flory Hernandez heeft vanochtend in San Sebastian in het Baskenland een compleet nieuw pak voor de Nederlandse wereldkampioen gemaakt. Inmiddels is dat veilig in startplaats Saint-Pée-sur-Nivelle afgeleverd.

Dumoulin vecht vandaag tegen Primoz Roglic om zijn tweede plek in het algemeen klassement te behouden. Dumoulin staat 21 seconden voor op de Sloveen.

Dit is Flory Hernandez, die vanochtend in San Sebastian een compleet nieuw pak voor Dumoulin heeft gemaakt. Pak is net afgeleverd. pic.twitter.com/qpM0lgkf9A Robin van der Kloor(@ VanDerKloor) link