Stuyven wil na 9 toptienplaatsen vorig jaar eindelijk die ritzege: “Daarna kan groen een doel worden” Bart Audoore in Frankrijk

29 augustus 2020

07u25 0 Tour de France Negen toptienplaatsen in 2019: je zou denken dat de Tour nog iets in petto heeft voor Jasper Stuyven (28). “Ik wil eindelijk die rit”, zegt hij. En ook: “De groene trui kan een doel worden.”

Stuyven is geen topsprinter, maar dat hij in zijn achterhoofd een kleine groene droom heeft, is niet zo gek als het in eerste instantie misschien klinkt. De Tour 2020 is er géén voor sprinters. Er moet heel veel geklommen worden in deze editie, ook in de vlakkere ritten. Caleb Ewan en co zullen blij mogen zijn als ze vijf volwaardige kansen krijgen. Dat opent perspectieven voor sterke klassieke coureurs, zoals Stuyven er één is. Met zijn snelheid kan hij punten pakken in de echte massaspurten — getuige daarvan die negen toptienplaatsen van vorig jaar — en kan hij punten pakken in de meer geaccidenteerde etappes.

“De groene trui kan een ambitie worden onderweg”, zegt hij. “Ik heb er al aan gedacht, maar het is iets wat ik in de loop van de Tour zal beslissen. Ik focus eerst op een ritzege. Liever dat dan van in het begin voor groen te gaan, daar veel energie in te steken en ­uiteindelijk met lege handen te eindigen.”

Harde Tour

Want groen is echt niet evident voor Stuyven. Dat hij vorig jaar zevende eindigde in dat nevenklassement — opnieuw: met al die toptienplaatsen — maakt duidelijk hoe ver hij nog verwijderd zit van de trui. Peter Sagan is opnieuw torenhoog favoriet: hij is minstens even snel en klimt even goed als Stuyven. De rest van de concurrentie is moeilijker te beoordelen. Topsprinters Ewan en Bennett lijken niet in hun kansen te geloven. Van Aert ligt aan de leiband bij Jumbo-Visma.

Daarom dat Stuyven dus eerst op die ritzege mikt. “Ik wil eindelijk die overwinning”, zegt hij. “Dit kan het jaar zijn. Het wordt een harde Tour en dat is in mijn voordeel.”

Stuyven begon bijzonder sterk aan dit seizoen, hij won eind ­februari de Omloop, maar dat is ondertussen zo lang geleden. Een garantie voor een goed najaar is het niet meer. Of blijft er nog iets over van de goeie ‘vibe’ van toen? “Ik voel me in ieder geval goed”, zegt hij. “De weersomstandig­heden zijn anders, en we spreken over een ander soort koersen, maar ik ben waar ik zijn wil. Mentaal en fysiek zit ik nog altijd in een goeie ‘flow’, dat kan je wel vergelijken met het Belgisch ­openingsweekend.”

Onverwachte kans?

De Leuvenaar hoopt dat er dit weekend al een kans komt. “Zaterdag zal veel afhangen van het weer”, denkt hij. “Als de afdalingen glad liggen, kan het peloton breken. Zo’n eerste etappe is het nooit relax, zeker niet in de Tour en zeker niet in slecht weer, maar de regen kan wel maken dat je als klassieke coureur een kans krijgt die je niet had verwacht.”

“Zondag hangt alles af van de klassementsploegen. Hoe hard rijden zij op die twee lange ­beklimmingen? De finale is ­interessant voor renners zoals ik, maar zijn we er dan nog bij?”

