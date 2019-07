Stuyven is derde en beste Belg: “Op de meet geklopt, maar tweede was nog zuurder” JSU/GVS

08 juli 2019

Er was geen kruid gewassen tegen Julian Alaphilippe, vond ook Jasper Stuyven. De renner van Trek-Segafredo zag de dichtste ereplaats nog net voor zijn neus weggekaapt worden door Michael Matthews, maar is met plek drie de beste Belg. “Ik mag tevreden zijn. Julian was de sterkste. Ik word nog op de meet geklopt voor de tweede plaats, maar dan had het misschien nog zuurder geweest. Ik had de rit ook op voorhand aangestipt, maar ik vond de etappe toch wat lastiger dan op papier. Ik ondervond in het peloton dat veel Belgen er niet echt gerust op waren.”