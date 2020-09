Stuyven en Alaphilippe sluiten vrede met vuistje na korte discussie over sprint Redactie

04 september 2020

18u33 2 Tour de France Jasper Stuyven sprintte in Lavaur naar een vijfde plaats. Onze landgenoot kwam tijdens de sprint bijna ten val na een contact met Julian Alaphilippe. Na de aankomst hadden de twee een korte discussie. “Hij denkt dat ik op hem inreed.”



Opvallend beeld na de aankomst van een zinderende etappe in Lavaur: Julian Alaphilippe en Jasper Stuyven waren het duidelijk niet eens met elkaar over wat er gebeurde in de sprint. “Hij denkt dat ik op hem inrijd”, vertelt Stuyven aan VTM Nieuws. “Maar hij vergeet dat ik voor hem zat, dus rijdt hij eigenlijk tegen mij.” Na het akkefietje gaven de twee elkaar een vuistje. Case closed.

Stuyven strandde in de sprint op de vijfde plaats. “Ik moet het eens herbekijken, maar ik denk dat ik daar misschien wel het momentum verlies om met Wout te kunnen wedijveren. Wout kan daardoor perfect op rechts passeren.”

