Streep door oorspronkelijke datum Tour de France: president Macron verbiedt grote evenementen met publiek tot midden juli

13 april 2020

Tour de France Wat in de lucht hing, is nu ook een zekerheid: de Tour de France kan niet op zijn oorspronkelijke data (27 juni-19 juli) doorgaan. De Franse president Emmanuel Macron kondigde aan dat tot zeker medio juli geen publieke evenementen zijn toegestaan in Frankrijk door de coronacrisis. De Tour moet met andere woorden zeker ongeveer drie weken uitgesteld worden.



Een verrassing is het niet. Nog voor de toespraak van president Macron neigde organisator ASO al naar een verschuiving van het wielerspektakel, vooral omdat een Tour zonder publiek geen optie was. ASO (Amaury Sport Organisation) wilde wachten tot 15 mei met een definitief verdict, maar de Franse regering heeft met een verlenging van de coronamaatregelen nu al een beslissing genomen.

De lockdown wordt verlengd tot minstens 11 mei, maar belangrijker in deze zaak: er worden geen publieke evenementen - zoals sportmanifestaties en muzikale optredens - tot midden juli toegelaten. Daardoor moet de Tour, als het dus nog steeds achter een editie mét publiek staat, met minstens drie weken opschuiven. Veel ruimte in de agenda is er niet, omdat ook de Ronde van Italië en de Ronde van Spanje dit jaar hun edities willen afwerken. Voor de Giro is er nog geen andere datum, de Vuelta start voorlopig op 14 augustus en duurt tot 6 september.

Het is nu wachten op een officieel communiqué van de ASO.