Streep door oorspronkelijke datum Tour de France: president Macron verbiedt grote evenementen met publiek tot midden juli

13 april 2020

20u54 66 Tour de France Wat in de lucht hing, is nu ook een zekerheid: de Tour de France kan niet op zijn oorspronkelijke data (27 juni-19 juli) doorgaan. De Franse president Emmanuel Macron kondigde aan dat tot zeker medio juli geen publieke evenementen zijn toegestaan in Frankrijk door de coronacrisis. De Tour moet met andere woorden zeker ongeveer drie weken uitgesteld worden, aangezien Tourbaas Prudhomme enkel een rittenkoers wil mét fans.



Nog voor de toespraak van president Macron neigde organisator ASO al naar een verschuiving van het wielerspektakel. Een verlenging van de maatregelen zat eraan te komen, en Tourbaas Christian Prudhomme stelde altijd dat een Tour zonder publiek geen optie is. Logisch vanuit het standpunt van de steden: zij betalen een redelijk bedrag voor de passage van de Tour (80.000 euro voor een start, 120.000 euro voor een finish) en ze kunnen die investering enkel terugverdienen via de toeristen en wielerliefhebbers. ASO (Amaury Sport Organisation) ging op 15 mei communiceren over een stand van zaken, maar de Franse regering heeft met een verlenging van de coronamaatregelen vandaag al een beslissing genomen.

De lockdown wordt verlengd tot minstens 11 mei, maar belangrijker in deze zaak: er worden dus geen publieke evenementen - zoals sportmanifestaties en muzikale optredens - tot midden juli toegelaten. Daardoor moet de Tour met minstens drie weken opschuiven. Na de persconferentie bevestigde de Franse president telefonisch aan L’Est Républicain dat een Tour in juli inderdaad onmogelijk is.

Veel ruimte in de agenda is er niet, omdat ook de Ronde van Italië en de Ronde van Spanje dit jaar hun edities willen afwerken. Voor de Giro is er nog geen andere datum, de Vuelta start voorlopig op 14 augustus en duurt tot 6 september.

Vier weken uitstel?

Het is nu wachten op een officieel communiqué van de ASO. Le Parisien weet dat ASO al een hele poos aan een scenario werkt om de rittenkoers met vier weken uit te stellen, iets wat dus nog steeds past in de vandaag bijgestelde coronamaatregelen. De start- en aankomststeden zouden zich “soepel opstellen”. “Er is unanimiteit bij de burgemeesters en hun gemeenteraadsleden: het kunnen organiseren van de Tour zou als een overwinning op de pandemie worden beschouwd”, aldus Le Parisien.

Lees ook: Gelekte mail over Tour: organisatie zet in op uitstel naar latere datum, Geraint Thomas is voorstander

