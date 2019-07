Straks hoe dan ook een Belg op het podium: Van Avermaet pakt bolletjestrui op Muur van Geraardsbergen

:flag-be: @GregVanAvermaet does not let anyone contest him the points at the top of the Mur de Grammont.



:flag-be: Van Avermaet ne laisse aucune chance à ses compagnons d'échappée au sommet du Mur de Grammont. #TDF2019 pic.twitter.com/vzpEuXlm6e

Tour de France™(@ LeTour)