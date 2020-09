Strafste Belg in de Tour sinds Boonen: Van Aert doet beter dan Gilbert en Van Avermaet DMM

04 september 2020

17u23 6 Tour de France Nieuwe mijlpaal voor Wout van Aert. Onze 25-jarige landgenoot won in Lavaur zijn derde rit in de Tour. Het is van Tom Boonen in 2007 geleden dat een Belg nog zo veel ritten won in de Tour.



Wout van Aert is met zijn nieuwste ritzege in de Tour met de klap de strafste Belg van de laatste jaren. Na ritzeges in Albi en Privas won Van Aert in Lavaur voor de derde keer in zijn carrière een rit in de Tour. Daarmee steekt Van Aert onder meer Greg Van Avermaet en Gert Steegmans (elk twee zeges) naar de kroon. Renners als Philippe Gilbert, Jelle Vanendert en Jan Bakelants bleven steken op één ritzege.

De meest succesvolle Belgen in de laatste 25 jaar doen wel nog een stuk beter dan Van Aert. Tom Boonen won zes ritten. Tom Steels was in negen etappes de beste. Van Aert is ook de eerste Belg sinds Boonen in 2007 die in één en dezelfde Tour twee ritten wint.

Beste Belgen in de Tour (qua ritzeges) sinds 1995:

1. Tom Steels: 9 ritzeges

2. Tom Boonen: 6 ritzeges

3. Wout van Aert: 3 ritzeges

4. Greg Van Avermaet: 2 ritzeges

5. Gert Steegmans: 2 ritzeges

6. Thomas De Gendt: 2 ritzeges

* Ploegentijdritzeges niet meegerekend

