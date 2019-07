Stig Broeckx op bezoek in de Tour: “Ik wil gewoon genieten!” Joeri De Knop in Frankrijk

18 juli 2019

14u34

Bron: VTM 8 Wielrennen Na een zware val in de Baloise Belgium Tour belandde hij in 2016 in een diepe coma. Ruim drie jaar later is Stig Broeckx (29) vandaag, als gast van ‘Vive Le Vélo’, op bezoek in de Tour de France. “Hoe ik mijn dag zie? Ik wil gewoon... genieten!”

“Het is heel mooi hier. Toen ik hier gisteravond aankwam en met het Lotto-busje doorreed naar het rennershotel in Toulouse, was het meteen champagne (na de etappezege van Caleb Ewan, red.). Ideaal”, vertelde Broeckx aan VTM NIEUWS. “Straks sta ik op de voorlaatste klim (Peyresourde, red.) om de renners aan te moedigen. Ik heb de Tour ook al zoveel mogelijk gevolgd op tv. De Belgen zijn echt supergoed bezig.”

“Het was een lange reis, maar wel de moeite waard”, klonk het verder nog. Wat ik hier allemaal wil zien en beleven? Goh, ik ga mijn ogen de kost geven. Rondkijken en… gewoon genieten!” Stig Broeckx’ revalidatieproces is lang en zwaar, maar het gaat hem elke dag een beetje beter, zegt hij. “We doen het stap voor stap. Maar ik kan wel zeggen dat het goed met me gaat - al zal ik vanavond wel moe zijn, vrees ik. Stappen lukt almaar beter en ik praat ook steeds verstaanbaarder. Buiten fietsen is voorlopig nog te gevaarlijk, maar op de vaste rollen lukt het aardig. Ik moet eerst opnieuw stabiel leren fietsen, voor ik me nog eens op een koersfiets kan wagen.” Dat laatste is toch de bedoeling. “Ik weet niet of ik het nog kan. Maar ik zou het wel heel graag willen. Puur als hobby, dan.”

“Probleem is dat hij er niet in slaagt om traag te rijden”, lacht tv-maker Eric Goens, die Stig al jarenlang volgt voor het Eén-programma Bargoens en de toekomstige film die focust op zijn terugkeer in het normale leven. Stig (lachend): “Da’s waar. Als je dat altijd gewoon bent geweest, wil je dat blijven doen, hé.” Broeckx is voor het eerst echt alleen op pad, zonder zijn ouders. Toen mama Marie-An en papa Peter hem meedeelden dat ze hem niet zouden vergezellen naar Toulouse, klonk het heel spontaan: ‘niet erg, dan ga ik wel alleen’. Stig zelf beschouwt zijn bezoekje aan de Tour als “een overwinning.” Goens: “Zeg dat wel. Dit is een bijzondere dag. Omdat zijn revalidatie en het fysieke afbeulwerk dat ermee gepaard gaat tot dusver altijd tussen vier muren is verlopen. Thuis, in het revalidatiecentrum, bij de logopedist... Niks weegt daar uiteraard tegenop, maar die stap ‘naar buiten’ is op zich ook ontzettend moeilijk. ‘Hoe gaan de mensen reageren? Zullen ze me wel begrijpen?’, zijn de vragen die door zijn hoofd schoten. De ontmoeting in het hotel van Lotto-Soudal was best ook confronterend. Voor al zijn oud-collega’s. En uiteraard ook voor Stig zelf. Het voelde wat als een eerste schooldag. Je was heel nerveus, hé?” Stig (lachend): “Dat is waar, ja. Maar ik ben hier graag. Ik heb in 2015 de Giro gereden. Maar de Tour, dat is… wow. Het allerhoogste.”