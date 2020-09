Sterke Van Aert pakt tweede ritzege na zinderende etappe, Yates behoudt geel Redactie

04 september 2020

17u08 2 Tour de France Wout van Aert heeft de zevende etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Onze landgenoot was de snelste van een sterk uitgedunde groep en pakte z'n tweede ritzege. Sam Bennett verloor de groene trui aan Peter Sagan na een geweldige coup van BORA-hansgrohe. Adam Yates blijft leider.



Voor de start was er veel sprake van mogelijk spektakel. De wind zou tussen Millau en Lavaur voor waaiers zorgen. Eén ploeg wachtte die wind niet af om de boel aan flarden te rijden. BORA-hansgrohe reed aan een verschroeiend tempo de eerste beklimming van de dag op. Voor snelle mannen als Caleb Ewan, Cees Bol en Alexander Kristoff ging het meteen veel te snel. Zij zouden heel de etappe lang terrein blijven verliezen en nooit meer terugkeren aan het front.

Ook gelost: groene trui Sam Bennett. De Ierse kampioen leek het zaakje onder controle te hebben, maar de veer brak onder het gebeuk van BORA-hansgrohe. Applaus voor Sagan en co, die voor de met voorsprong interessantste etappe tot nu toe zorgden. Het eerste doel was natuurlijk de tussensprint bereiken. Daar stak Matteo Trentin Sagan nipt de loef af, maar dat was voldoende voor de Slovaak om het groen weer over te nemen.

Sprinters komen niet meer terug

De hamvraag was dan natuurlijk of BORA zou doorgaan of Bennett toch nog kon terugkeren? Wel, de Duitsers trokken door en diepten de kloof met de groene trui steeds verder uit. Bovenop de Col de Peyronnenc stak Thomas De Gendt plots zijn neus aan het venster. Onze landgenoot griste de bergpunten mee en zette alleen door.

De Gendt stoomde goed door, maar met de winderige zone in aantocht, smolt zijn voorsprong als sneeuw voor de zon. Het verwachte waaiergeweld kwam er: Tadej Pogacar en Mikel Landa zaten meteen in de penarie. Hun podiumambities kregen vandaag een ferme knauw. Hetzelfde kan gezegd worden van Richard Carapaz. De Ecuadoraan was mee, maar kreeg af te rekenen met materiaalpech.

Van Aert pakt tweede ritzege

De eerste waaier stormde onverstoorbaar richting finish. Jumbo-Visma, Astana en Ineos waren de grote motoren. De snelle mannen in de groep spanden de schoenen nog eens aan. In de sprint was er net als woensdag niets te doen aan Wout van Aert. Onze landgenoot hield Edvald Boasson Hagen en Bryan Coquard netjes af. Peter Sagan schoot in de sprint uit zijn klikpedaal, maar neemt wel het groen over van Sam Bennett. Adam Yates hield zich uitstekend staande en behoudt het geel.



