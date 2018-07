Sterke Dumoulin streng voor zichzelf: "Ik heb het zelf verkloot" Redactie

19 juli 2018

19u52

Bron: Belga 0 Tour De France Tom Dumoulin was na zijn tweede plaats in de rit naar Alpe d'Huez streng voor zichzelf. "Ik heb het zelf verkloot", aldus de Nederlandse kopman van Team Sunweb, die een dag eerder in de eerste Alpenrit ook al tweede werd.

"Ik maakte in de sprint een schakelfout waardoor ik meteen kansloos was", reageerde Dumoulin. "Ik denk eerlijk gezegd dat Geraint Thomas vandaag de sterkste was, maar ik zorgde er zelf voor dat ik de strijd niet echt kon aangaan."

Hij had het zwaar gehad, bekende Dumoulin. "Aan het begin van de klim voelde ik me helemaal niet goed. Het was een kwestie van doorbijten. Op het laatst voelde ik me wel weer wat beter. Helaas heb ik het bij de finish niet kunnen afmaken."

Dat Dumoulin nog niet meteen rekent op een ineenstorting van gele trui Thomas werd ook duidelijk, toen gevraagd werd of die een rittenkoers van drie weken aan kan. "Ik denk dat Thomas dat wel kan. Daar maak ik mij geen zorgen over. Hij is gewoon heel erg sterk. Ik hoop dat ik sterk blijf en hij iets minder wordt. Maar we hebben in de Giro gezien dat er van alles kan gebeuren in de derde week, dus ik hou nog altijd de hoop. Maar hij is nu toch echt heel goed. De laatste twee dagen sterker dan Froome."