Startschot op Brusselse Grote Markt, moordende beklimmingen en weinig werk tegen de klok: dit brengt de Tour in 2019

25 oktober 2018

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 3 Tour De France In het Palais des Congrès in Parijs is het rittenschema voor de Ronde van Frankrijk 2019 onthuld. Dat Brussel volgend jaar het Grand Départ mag organiseren, is al langer bekend. Voorts springen ook enkele moordende beklimmingen (er zijn vijf aankomsten bergop, waarvan er drie de grens van de 2.000 meter overschrijden), de relatief weinige kilometers tegen de klok en een atypische rustdag op dinsdag 16 juli in het oog. 2019 wordt ook speciaal door de honderdste verjaardag van de gele trui en de vijftigste verjaardag van de eerste van vijf Tourzeges van Eddy Merckx (1969).

Met de start in Brussel wil Tourorganisator ASO die eerste Tourzege van Eddy Merckx in de bloemetjes zetten. Op zaterdag 6 juli begint de 106e Tour met een rit over 192 km. De renners starten op de Grote Markt van Brussel en na een passage over de Muur van Geraardsbergen volgt de aankomst aan het Koninklijk Paleis in Laken. In de tweede etappe wordt er een ploegentijdrit over 27 km gereden, met finish aan het Atomium. Op maandag start het peloton in Binche, waarna de grens richting Frankrijk wordt overgestoken.

Vervolgens gaat het via Nancy richting Vogezen (Colmar) en de eerste serieuze test op de Vlaamse feestdag in de rit met aankomst op één van de steilste stroken (piek tot 24%) van La Planche des Belles Filles. Het extreem steile wandelpad dat het peloton zal moeten bedwingen, wordt op dit moment nog verhard. De Tour 2019 doet ook Châlon-sur-Saône aan, de streek rond Saint-Etienne, Brioude en Albi, waar een eerste keer wordt gerust op… dinsdag 16 juli. En dus niet op maandag, zoals nu al jaren de gewoonte is.

Daarna doemen de Pyreneeën op, met aankomsten op een passage langs Toulouse, een aankomst op de Col du Tourmalet (18/7), een individuele tijdrit in Pau (19/7) en een onuitgegeven finish op de top van Prat d’Albis (20/7). In Nîmes wordt op maandag 22 juli een tweede keer gerust en daags nadien, op 23 juli, ook gekoerst. Via de regio Gap worden de Alpen bereikt, met aankomsten in Valloire (25/7), Tignes (26/7) en, op de voorlaatste dag, boven in skioord Val Thorens. De Tour eindigt op zondag 28 juli met een korte rit tussen Rambouillet en de Parijse Champs Elysées. Op de Parijse boulevard zal de opvolger van Geraint Thomas gevierd worden.

Tourbaas Prudhomme: “Winnaar van Tour moet altijd goed kunnen klimmen”

De Tour de France kent volgend jaar 30 beklimmingen van tweede, eerste of buiten categorie, dat zijn er vier meer dan in 2018. Wat opvalt: er liggen vijf aankomsten bergop, ook twee meer dan de editie van de voorbije zomer. Drie van die aankomsten liggen boven de 2.000 meter, onuitgegeven in de geschiedenis van de Ronde van Frankrijk. “Of dit een Tour voor klimmers is? Tja, de winnaar van de Tour moet altijd goed kunnen klimmen”, sprak Tourbaas Christian Prudhomme.

Geen kasseien, geen waaieretappes, amper kilometers tegen de klok, geen speciale passages over onverharde wegen. “Dit jaar zijn we niet echt op zoek gegaan naar speciale dingen”, aldus parcoursbouwer Thierry Gouvenou. “We presenteren vooral een sterk blok rond de bergen.” Terwijl de Tour de voorbije jaren al vaak eens het ongekende opzocht, is dat dus in 2019 niet het geval en biedt de Ronde van Frankrijk vooral veel klimwerk. “Let op, er zijn minder cols van buiten categorie in vergelijking met andere jaren”, wierp Prudhomme op, “maar er zijn in totaal wel meer cols te bedwingen, het is vooral de opeenvolging van die cols die het verschil kan maken.”

Weinig tijdritkilometers

Ter vergelijking, komend jaar staan 30 cols van tweede, eerste of buiten categorie op het programma. In 2018 waren dat er 26, in 2017 23 en in 2016 28. Tom Dumoulin komt niet meteen aan zijn trekken met het aantal kilometers tegen de klok: 27 in de ploegentijdrit op de tweede dag, 27 individuele tijdritkilometers, over een geaccidenteerd parcours met start en aankomst in Pau in de tweede week. “Dumoulin heeft geen tijdrit nodig om een Tour te kunnen winnen”, repliceerde Thierry Gouvenou. “Hij heeft al bewezen dat hij ook sterk klimt.”

“Al het klimwerk zal krachten vragen van de renners”, beseft Prudhomme, “bovendien is er slechts één week tussen de aankomst op de Tourmalet en de laatste bergrit naar Val Thorens. Er liggen vijf bergritten op zeven dagen (acht, er zit een rustdag tussen, red), dat zal zich laten voelen.”

In de editie van dit jaar kenden we nog twee extreem korte bergritten: 65 km en 100 km, dat is nu niet het geval. “Al gaan we wel op dat elan verder”, vindt Prudhomme. “Er zijn drie korteritten van 117 km (naar de Tourmalet), van 123 km naar Tignes en 131 km naar Val Thorens.” In die voorlaatste rit gaat het om 59,9 km klimwerk van de 131 km, de aankomst ligt op Val Thorens, een col van 33,4 km (!) aan 5,5 procent. Het is nog maar de tweede keer in de geschiedenis van de Tour dat een finish ligt op die klim. De vorige keer was in 1994.

Het volledige rittenschema:

Etappe 1 - 6 juli 2019: Brussel - Charleroi - Brussel: 192 km

Etappe 2 - 7 juli 2019: Brussel - Brussel: 27 km (ploegentijdrit)

Etappe 3 - 8 juli 2019: Binche - Epernay (Fra): 214 km

Etappe 4 - 9 juli 2019: Reims - Nancy: 215 km

Etappe 5 - 10 juli 2019: Saint-Dié-des-Vosges - Colmar: 169 km

Etappe 6 - 11 juli 2019: Mulhouse - La Planches des Belles Filles: 157 km

Etappe 7 - 12 juli 2019: Belfort - Chalon-sûr-Saône: 230 km

Etappe 8 - 13 juli 2019: Mâcon - Saint-Etienne: 199 km

Etappe 9 - 14 juli 2019: Saint-Etienne - Brioude: 170 km

Etappe 10 - 15 juli 2019: Saint-Flour - Albi: 218 km

Rustdag één op dinsdag 16 juli in Albi

Etappe 11 - 17 juli 2019: Albi - Toulouse: 167 km km

Etappe 12 - 18 juli 2019: Toulouse - Bagnères-de-Bigorre: 202 km

Etappe 13 - 19 juli 2019: Pau - Pau: 27 km (tijdrit)

Etappe 14 - 20 juli 2019: Tarbes - Tourmalet: 117 km

Etappe 15 - 21 juli 2019: Limoux - Foix: 185 km

Rustdag twee op maandag 22 juli in Nîmes

Etappe 16 - 23 juli 2019: Nîmes-Nîmes: 177 km

Etappe 17 - 24 juli 2019: Pont-du-Gard - Gap: 206 km

Etappe 18 - 25 juli 2019: Embrun - Valloire: 207 km

Etappe 19 - 26 juli 2019: Saint-Jean-de-Maurienne - Tignes: 123 km

Etappe 20 - 27 juli 2019: Albertville - Val Thorens: 131 km

Etappe 21 - 28 juli 2019: Rambouillet - Parijs (Champs-Elysées): 127 km

