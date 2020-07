Start Tour de France in Kopenhagen verschuift allicht met jaar naar 2022 Redactie

24 juli 2020

13u01 2 Tour de France Burgemeester Frank Jensen van Kopenhagen voert momenteel gesprekken met Tourorganisator ASO om de Grand Départ van de Ronde van Frankrijk, die voor 2021 voorzien is in de Deense hoofdstad, met een jaar uit te stellen. Dat heeft Jensen op de Deense televisie bevestigd.

De Ronde van Frankrijk begint volgend jaar in principe op 2 juli in Kopenhagen met een tijdrit.

Het Deense nieuwsagentschap Ritzau meldde eerder echter dat ASO de Grand Départ met een week wil vervroegen om zo een overlapping met de Olympische Spelen in Tokio te vermijden. Die werden met een jaar uitgesteld door de coronapandemie en beginnen op 23 juli 2021, wanneer de Tour op zijn einde loopt. Maar de Tourstart een week vervroegen kan problemen stellen voor Denemarken omdat in Kopenhagen tijdens het EK voetbal van volgende zomer (dat ook met een jaar werd verplaatst) vier wedstrijden worden gespeeld. De laatste match staat geprogrammeerd op 28 juni.

De voorbije dagen doken al berichten op dat de Tourstart om die reden volgend jaar niet in Kopenhagen zal plaatsvinden, maar pas in 2022 in de Deense hoofdstad gegeven zal worden. Jensen geeft toe dat soortgelijk scenario erg plausibel is.

"Het is almaar meer waarschijnlijker dat de Tourstart voor 2022 zal zijn, en almaar minder waarschijnlijker dan het voor 2021 zal zijn", zei de burgemeester. "De start in 2021 organiseren wordt heel moeilijk. De gesprekken met ASO en de betrokken partijen lopen. Maar het is uitgesloten dat de Tour niet naar Kopenhagen of naar Denemarken komt. De Ronde komt in ieder geval.”

Lees ook:

ASO kondigt zware coronamaatregelen aan voor de Tour: geen Village Départ, geen toegang tot renners, geen ceremonies (+)