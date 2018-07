Specialist Tom Boonen verkent voor ons kasseirit van morgen in de Tour: "Hoho, dit is pittig" Redactie

14 juli 2018

Tegenwoordig loopt hij meer dan hij fietst, maar voor deze gelegenheid kroop hij nog een keer met plezier op ‘de velo’. Geen grotere kasseispecialist dan Tom Boonen (37). Hij verkende speciaal voor ons de Tourrit van morgen. En volgens Boonen belooft de etappe alvast spektakel op te leveren. "Mijn ervaring leert me dat een kasseirit in de Tour altijd ‘shit’ is. We gaan spektakel van de ­bovenste plank krijgen. Ik vind het schoon dat de ASO dit doet. De Tour mag niet alleen klimmen en dalen zijn. De meest complete renner moet winnen, niet per se de beste klimmer."

Bekijk hieronder de verkenning van Boonen: