Sneller dan Armstrong: verbluffende Pogacar verpulvert record Vinokourov en Mayo op Col de Peyresourde Bart Audoore in Frankrijk

06 september 2020

07u00 0 Wielrennen Is er een extra uitdager opgestaan voor Roglic en Bernal? Tadej Pogacar (21) maakte in ieder geval indruk op de Peyresourde. Bij zijn derde aanval kon niemand van de favorieten de jonge Sloveen nog volgen. Hij reed de col sneller op dan Lance Armstrong in zijn beste dagen. Ook het record dat Alexandre Vinokourov en Iban Mayo in 2003 vestigden, moest eraan geloven.

🚨 Tadej Pogacar set today a historic NEW RECORD on Col de Peyresourde: 24 min 35 sec. He improved Vinokourov and Mayo's time from 2003 by 45 seconds! One of the highest performances of the last two decades: ~6,8 w/kg! #TDF2020 https://t.co/TlToW2Nh4i pic.twitter.com/ZOfBvrFhIV Mihai Simion(@ faustocoppi60) link

Voor de start van de Tour zei hij dat hij “een boeiende strijd” verwachtte. Nu weten we ook waarom: Pogacar zorgt daar namelijk zelf voor. Op de Peyresourde stak de jonge Sloveen de boel in brand in de favorietengroep. Zijn eerste twee demarrages werden gecounterd door Roglic en Quintana, bij zijn derde raakte hij wel weg. Op de streep had hij 40 seconden bonus op de groep met de gele trui — daarmee maakte hij de helft van de tijd goed die hij vrijdag verloor in de windetappe naar Lavaur (in de finale werd hij op een cruciaal moment opgehouden bij een val).

“Ik zag dat de anderen naar mekaar keken en dat iedereen op de limiet zat”, zei Pogacar. “Dat leek me een kans om aan te vallen. Ik ging vol gas in de laatste vijf kilometer naar de top. Ook in de afdaling ging ik zo hard als ik kon. Het levert 40 seconden op: dit was een goeie dag voor me. Morgen wordt opnieuw lastig.”

Afwachten of Pogacar in staat is om twee dagen op rij voor oorlog te zorgen. Zijn ambities voor deze Tour zijn in ieder geval duidelijk: “Ik wil zo hoog mogelijk eindigen in Parijs.” Geen verhaaltjes over ritwinst en het cliché van ‘we zien wel’ zoals bij andere outsiders à la Bardet en Yates. Pogacar werd een jaar geleden derde in de Vuelta en wil graag bevestigen met een topklassering in deze Tour. “Daar ga ik drie weken lang voor vechten.”

Op basis van wat in deze eerste Pyreneeënrit te zien was, mag hij hoog mikken. Volgens climbing-records, een site die de klimtijden tijdens wielerwedstrijden chronometreert, vestigde Pogacar een nieuw record op de Peyresourde. Hij zou de 9,8 kilometer in 24 minuten en 35 seconden hebben afgelegd, goed voor een gemiddelde snelheid van 23,92 kilometer per uur en een (geschat) vermogen van 6,8 watt per kilo. Als de tijdsopname correct is, zou hij 45 seconden beter hebben gedaan dan Iban Mayo en Alexandre Vinokourov in de Tour van 2003. Pogacar zou dus ook sneller zijn dan Lance Armstrong in zijn beste dagen.

Zoals aangegeven: het gaat hier om niet-officiële cijfers en tijden, maar hoe dan ook maakte Pogacar indruk. Hij kan zomaar de uitdager worden van Primoz Roglic en Egan Bernal. Dan krijgen we geen duel, maar een strijd met drie om geel.

