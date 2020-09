Tour De France

Primoz Roglic en Tadej Pogacar gooien hoge ogen in de Tour. Pogacar won vandaag de negende rit , Roglic is de nieuwe geletruidrager. Het Sloveense wielrennen 'boomt' meer dan ooit. Van klein en bescheiden tot groots en meeslepend. En dat in amper twee decennia tijd. Verbazingwekkend.