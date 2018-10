Sky-renner Geraint Thomas vertelt hoe hij tijdens de Tour moest vechten voor beschermde rol: “F*cking hell guys, kunnen jullie echt niet op mij wachten?” MDB

30 oktober 2018

18u24

Bron: The Guardian 2 Tour De France Op 1 november komt Geraint Thomas met een boek op de proppen waarin hij vertelt hoe hij zijn eerste zege in de Tour de France op zijn naam schreef. Een verrassende overwinning die niet zonder slag of stoot verliep, vertelt de renner van Team Sky aan The Guardian. ‘G’ doet uit de doeken hoe zijn ploegmaat Chris Froome lange tijd als enige in de ploeg als een beschermd renner werd beschouwd. Er werd Thomas zelfs gezegd dat hij bij een eventuele val of lekke band in de ploegentijdrit achtergelaten zou worden.

‘The Tour According to G: My Journey to the Yellow Jersey.’ In dat boek, dat donderdag verschijnt, beschrijft Geraint Thomas hoe hij naar zijn allereerste eindoverwinning in ‘La Grande Boucle’ snelde. Een bijzonder onverwachte zege overigens, want veel waarnemers hadden Chris Froome getipt. Die kon namelijk geschiedenis schrijven met een vijfde eindzege. De Welshman kende dan ook de nodige moeite om de status van kopman binnen Team Sky af te dwingen. Thomas besefte maar al te goed dat Froome al zes grote rondes had gewonnen, maar reageerde in de Tour van 2018 toch in twee bewuste fases gepikeerd. Voor de ploegentijdrit - op de derde Tourdag - had Thomas 52 seconden voorsprong op Froome, maar werd hem toch gezegd dat hij werd achtergelaten bij een lekke band of valpartij. Enkel Froome werd beschermd. “F*cking hell guys, kunnen jullie echt niet op mij wachten?”, klonk het toen bij Thomas.

F*cking hell guys, kunnen jullie echt niet op mij wachten? Geraint Thomas nadat hij te horen kreeg dat zijn maats niet op hem zouden wachten bij pech.

“Ik was een beetje gefrustreerd want ik dacht dat ik ook een beschermde renner was”, doet ‘G’ zijn verhaal. “Maar het is niet een beslissing die ze (de sportieve bazen bij Sky red.) zomaar namen. Ze hebben erover nagedacht en over gedebatteerd. Ik deed mijn zegje en zij zeiden: ‘Nee’. Dus dan moet je dat accepteren. De kans dat je lek rijdt is heel klein, maar op dat moment vond ik het ‘a shit situation’. Ja, het haalde me wat naar beneden, maar je laat het achter je.”

Thomas overleefde de ploegentijdrit uiteindelijk zonder kleerscheuren en de Tour ging onverstoord verder. Het zag er ook steeds beter en beter uit voor de 32-jarige Welshman. Na de negende etappe, de kasseirit in Roubaix, bedroeg zijn voorsprong meer dan een minuut op Froome. Voordat het peloton de bergen introk, was de status van Geraint Thomas binnen Sky echter nog niet gewijzigd. De zwaartepunten moesten namelijk nog komen. “Het was heel warm in het hotel, maar wanneer we onze aparte air conditioner units voor alle acht renners aan zetten, viel de elektriciteit uit. Dus zeiden ze: ‘Slechts één persoon krijgt zo’n unit: Froomey’”, vertelt Thomas. Hij liet het er niet bij en haalde zijn air conditioner unit zelf terug om het aan te zetten. “We hadden geluk dat de elektriciteit niet opnieuw uitviel.”

Het was heel warm in het hotel, maar wanneer we onze aparte air conditioner units voor alle acht renners aan zetten, viel de elektriciteit uit. Dus zeiden ze: ‘Slechts één persoon krijgt zo’n unit: Froomey’ Geraint Thomas

Ondanks de ongewone situatie bleven Geraint Thomas en Chris Froome toch professioneel. Het wederzijds respect was dan ook groot. Froome lichtte Thomas later nog twee keer in dat hij tijdens de rit zou aanvallen, ook al kon dat tijdverlies betekenen. “Ik denk dat dat een goed voorbeeld is van niet rijden tegen elkaar, want hij vertelde me openlijk dat hij het zou doen”, zegt Thomas. “Als hij voor mij had gereden, konden mensen nu zeggen: ‘Froomey had daar kunnen aanvallen en misschien had hij gewonnen’. Nu is het duidelijk dat ik sterker was. Het draaide uiteindelijk goed uit.” En of. Geraint Thomas pakte de eindzege en kreeg met Froome als nummer drie zelfs een ploegmaat mee op het podium.

Verandert zijn Tourzege dan iets aan het kopmanschap binnen Team Sky? “Het team weet nu natuurlijk dat ik het kan. Ik heb er vertrouwen in dat, zolang we open en eerlijk zijn, we er allebei voor kunnen gaan”, gaat Thomas verder. “Ik wil Froome graag helpen als hij sterker is in het eerste blok van bergetappes. Dan zou ik niet tegen hem rijden en proberen te winnen. Natuurlijk, in een ideale wereld rijdt Froomey gewoon voor mij. Maar ik weet dat dat niet mogelijk is.”