Sinds 2000 deed enkel Boonen het hem voor: Stuyven klokt voorlopig af op acht top-10 plaatsen in de Tour NVK

24 juli 2019

07u48 0 Tour de France Jasper Stuyven heeft in deze Tour misschien niet gewonnen, maar wel gescoord. Opnieuw achtste, gisteren. Dat maakt acht top 10-plaatsen in totaal. Deze eeuw deed enkel Tom Boonen bij de Belgen beter.

“Ik heb mijn best gedaan. Maar in een zuivere sprint moet ik blij zijn met dit resultaat.” Jasper Stuyven sprintte gisteren opnieuw naar een achtste plaats. Zonder sprinttrein. Zonder de topsnelheid die de pure spurters hebben. Meer dan verdienstelijk dus. Een predicaat dat al de hele Tour lang van toepassing is op de renner van Trek-Segafredo. Een bloemlezing van zijn resultaten: derde, vijfde, drie keer achtste, negende en twee keer tiende. In acht van de zestien etappes eindigde Stuyven dus in de top tien.

Ook zonder kers erop blijft dat een bijzonder smakelijke taart. Het is een zeldzaamheid, renners die zo vaak naar een ereplaats fietsen. In de vorige eeuw waren Eddy Merckx en andere Freddy Maertensen bijna jaarlijks terug te vinden in zulke lijstjes. Maar sinds 2000 is enkel Tom Boonen er als Belg in geslaagd om even vaak in de top tien te eindigen in de Tour de France. In 2006 deed hij dat tien keer. Een jaar later negen keer - toen won hij ook de groene trui.

En zeggen dat er nóg twee kansen liggen voor Stuyven. Vandaag in Gap. En zondag op de Champs-Élysées. Hij heeft een plan, zegt Stuyven. “Net als 85 procent van het peloton. Maar nu volgt de laatste kans voor de niet-sprinters. Ik kijk ernaar uit.” (NVK)