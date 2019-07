Simon Yates wint eerste Pyreneeënrit, favorieten houden wapenstilstand XC/JH

16u50 6 Tour de France Simon Yates heeft de eerste Pyreneeënrit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. De renner was in een sprint met drie sneller dan Pello Bilbao en Gregor Mühlberger. De favorieten hielden vandaag nog een wapenstilstand met oog op de tijdrit morgen. Tiesj Benoot was eerste Belg op de 4de plaats.

Het rijk van de sprinters is voor een tijdje uit. Vandaag moesten de renners hun klimbenen bovenhalen. De 209 kilometer lange rit van Toulouse naar Bagnères-de-Bigorre leidde de loodzware tweede helft van de Tour in, met zes bergritten in tien dagen. Het gevecht voor de vlucht van de dag was intens, de ‘baroudeurs’ roken een nieuwe kans op etappewinst. De mislukte pogingen waren niet bij te houden, tot er na bijna een uur koers toch een kopgroep ontstond.

Een kopgroep dat evengoed een peloton kon genoemd worden, want vooraan telden we 40 namen. Uit Belgische hoek waren Greg Van Avermaet, Serge Pauwels, Dylan Teuns, Oliver Naesen, Tiesj Benoot, Tim Wellens en Jasper Stuyven op de afspraak. Als we het buiten onze landgrenzen gingen zoeken, kwamen we uit bij Peter Sagan, Michael Matthews, Rui Costa, Max Schachmann, Gregor Mühlberger, Simon Yates en Pello Bilbao als belangrijkste namen. Het was snel duidelijk dat de winnaar in deze groep zat.

Na winst van de tussensprint zat Sagans dagdoel er al op, aan de voet van de Peyresourde haakte de Slovaak meteen af. Lilian Calmejane maakte de omgekeerde beweging, de Fransman wou de top als eerste ronden, maar dankzij een knappe eindversnelling, dikte Wellens zijn puntenaantal aan door als eerste boven te komen. In de afdaling van de Peyresourde gooide de jarige Simon Clarke zich naar beneden. De 33-jarige Australiër reed een voorsprong van anderhalve minuut bijeen, maar die werd al snel teniet gedaan op de slotklim.

Eerst kwam Matteo Trentin bij de Australiër aansluiten, daarna waren het de échte klimgeiten die vooraan de dienst uitmaakten. Simon Yates sprong samen met Gregor Mühlberger weg. Enkel Pello Bilbao kon nog terugkomen. Het trio werkte goed samen en ging uiteindelijk om de overwinning springen in Bagnères-de-Bigorre. Daarin toonde Simon Yates zich de vinnigste. De Brit van Mitchelton-Scott dook als eerste de laatste bocht in en hield zijn kompanen makkelijk af. Pello Bilbao en Gregor Mühlberger werden respectievelijk tweede en derde. Anderhalve minuut later werd Tiesj Benoot vierde.

🇬🇧 @SimonYatess wins his first Tour de France stage win! 🏆

🇬🇧 Simon Yates remporte sa première victoire d’étape sur le Tour de France ! 🏆#TDF2019 pic.twitter.com/RF7aTXUmyL Tour de France™(@ LeTour) link

De favorieten zaten vandaag al met de tijdrit van morgen in hun hoofd, zij hielden vandaag de degens gekruist. De leiderstrui van Julian Alaphilippe kwam nooit in gevaar, hij start morgen met een voorsprong van 1'12" op Geraint Thomas aan de 27 kilometer lange opdracht.