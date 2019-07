Simon Yates: “Dat ik zelfzeker oogde? Ik was nochtans nerveus” MCA/XC

18 juli 2019

18u40

Bron: VTM 0

Simon Yates won vandaag de eerste Pyreneeënrit in de Tour. “Dit was misschien mijn enige mogelijkheid op een ritzege. En die heb ik met beide handen gegrepen”, vertelde de Brit van Mitchelton-Scott. “Nu wil ik mijn broer (Adam, red.) verder helpen. En of ik zelfzeker oogde? Iedereen zegt dat, maar ik was nochtans nerveus”, lachte Yates. Bekijk hierboven zijn reactie.