Serge Pauwels geeft op met elleboogbreuk: "Zuur om zo de Tour te verlaten" MDB/JDK

22 juli 2018

18u38

De Tour de France zit erop voor Serge Pauwels. In de vijftiende etappe van de Tour de France werd de renner van Dimension Data - die in de achtervolgende groep zat - aangetikt door een van zijn medevluchters. Onze landgenoot kon de vallende renners voor zich niet meer ontwijken en vloog over zijn stuur hard tegen het asfalt. En dat op enkele honderden meters van de streep. Vrijwel meteen veerde Pauwels weer recht, maar na de finish tastte hij wel naar de rechterelleboog. Verdere onderzoeken brachten een breuk in de rechterelleboog aan het licht.

"Ik voelde meteen dat het gebroken was", vertelde Pauwels aan onze man ter plaatse. "In 1996 had ik ook enkele elleboogbreuken dus ik kende het gevoel. Ik ben zeer ontgoocheld en het is zeer zuur om op deze manier de Tour te verlaten." Zijn ploeg bevestigde het nieuws ook op Twitter en voegde er nog aan toe dat Pauwels een operatie moet ondergaan.

Na de etappe werd Pauwels afgevoerd voor verdere onderzoeken. Rolf Aldag (performance manager bij Dimension Data) vertelde dat de Belg geen druk meer kon zetten of kon steunen op de getroffen arm. "Ik heb in de Ronde van Duitsland zelf ooit hetzelfde gevoel gehad. Ik weet wat het inhoudt. Dit ziet er niet goed uit", wist Aldag toen al hoe laat het was.

Beterschap Serge! Edward Theuns(@ EdwardTheuns) link

Noo :((.. Spoedig herstel Serge.. Oliver naesen(@ OliverNaesen) link

Fracture du coude droit pour @sergepauwels qui doit malheureusement abandonner Le Tour. 😟

Courage, Serge ! 💪💪💪#TDF2018 https://t.co/8PSk7Y7yqz Le Tour de France(@ LeTour) link