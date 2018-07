Serge Pauwels die uitblaast bij zijn dochters: "Dit was een horroretappe" Redactie

19 juli 2018

20u09

Bron: Belga 0 Tour De France Serge Pauwels schoof voor de derde dag op rij mee in de ontsnapping. "Die bolletjestrui gaat toch een beetje door mijn hoofd', verduidelijkte hij na de finish. "Maar drie dagen op rij was echt wel een beetje van het goede teveel."

Pauwels had het knap lastig na de finish. Hij zette zich meteen neer tegen een nadar, bij zijn vrouw Ine Beyen en dochtertjes Marcelle en Odile en moest een tijdlang bekomen van de inspanning. "Ik ben toch meegeschoven in die vroege vlucht", gaf hij aan. "Omdat ik punten wilde sprokkelen voor de bergtrui. Maar natuurlijk, drie dagen op rij in de aanval, dat voel je wel, zeker op dit niveau. Kijk naar Alaphilippe die moest gisteren ook al snel afhaken en vandaag ging hij ook niet mee tot het einde. Ik moest er ook snel af omdat het tempo gewoon te hoog lag. Als je op pad bent met renners zoals Kruijswijk en Valverde gaat het heel snel. Nochtans voelde ik me redelijk goed in het begin, maar dat duurde niet lang en de tank is gewoon even leeg."

"Eigenlijk was dit een horroretappe", ging hij verder. "Echt waar, zo'n tempo. Er moeten toch renners buiten tijd zijn? (twee renners en ook nog zes opgaves onderweg, nvdr.). Ik heb gewoon gedaan wat ik wou doen, wat punten sprokkelen voor die bergtrui."

Alaphilippe leidt met 84 punten, Barguil schuift op naar plek twee met 70 punten en Pauwels telt er 63. "Ik weet dat me een moeilijke opdracht wacht", zei hij nog. "Mede ook omdat Alaphilippe en Barguil vandaag meer punten pakten, maar ik hoopte gewoon dat ze niet mee zouden springen of zouden kraken. Het is wat het is. Zolang ik in de running ben voor die trui, ga ik het proberen. De tank is even leeg, ik moet nu herstellen, maar zolang er een waterkans is, blijf ik er voor gaan. Zelfs al is de kans klein, ik wil mezelf niet verwijten dat ik het niet geprobeerd heb. Morgen volgt wellicht een overgangsrit. Ik hoop dat het voor de sprinters is, dan kan ik wat rust nemen."

De Tour telt al heel wat opgaves, Pauwels zag er zelf ook niet al te fris uit. "Iedereen snakt wellicht naar die etappe van morgen. Dit was echt een zwaar drieluik. Vandaag heb ik 5.000 hoogtemeters op de teller. Dat is veel klimwerk en de voorbije twee dagen waren ook al niet van de poes. Er wordt gewoon heel hard gekoerst, van bij de start. Andere jaren heb je soms eens een rit dat er een ontsnapping op poten wordt gezet en daarna meer afwachtend gekoerst wordt. Nu valt het niet stil, er is geen kans om even op adem te komen onderweg en dat voel je wel op het einde van de dag."