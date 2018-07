Serge Pauwels (5de): "Hoop ooit op podium te staan met Odile en Marcelle" Nico Dick in Frankrijk

17 juli 2018

19u30 0 Tour De France Eerste bergrit in de Tour en Serge Pauwels (34) is op de afspraak. Dat hij finaal vrede moest nemen met een vijfde plaats, nam hij er in Le Grand-Bornand met de glimlach bij. Ook al was het al zijn 7de ereplaats in de Tour.

"Of ontgoocheling niet overheerst? Nee», stelde Pauwels duidelijk. «Waarom zou dat? Alaphilippe was vandaag met voorsprong de beste van de kopgroep. Op de cols van eerste categorie was hij outstanding. Ik ben trouwens op mijn best als er gekoerst wordt zoals vandaag: een slijtage­slag waarbij de explosiviteit wordt afgeroomd en op het einde iedereen door zijn beste krachten zit. Dan geldt de wet van de sterkste en dat was vandaag Alaphilippe, een absolute topper die zelfs na een loodzware dag nog over de nodige punch beschikt in de finale. Daar moet ik kunnen mee leven."

Pauwels heeft zoals elk jaar gepiekt naar de Ronde van Frankrijk. "Ik moet wel. Ik ben niet dat type renner die er twaalf maanden staat. Ik weeg 64 kilogram. Ook dat kan ik geen heel jaar aanhouden. Maar dat betekent wel dat ik hier druk voel. In een etappe als deze heb je één uur de tijd om mee te zijn met de juiste ontsnapping. Zolang dat lukt, ben ik blij." Even voorbij de finish werd de in West-Vlaanderen wonende Antwerpenaar opgewacht door echtgenote Ine en dochtertjes Odile en Marcelle. "Ik hoop ze toch ooit te kunnen meenemen op dat podium. Wellicht kies ik morgen (vandaag, red.) voor een dagje herstel om donderdag een nieuwe poging te doen. Het moest maar eens lukken..."

7de keer in top 10:

2018

Rit 10: Annecy - Le Grand-Bornand, 5de

2017

Rit 15: Laissac-Sévérac l’Église - Le Puy-en-Velay, 10de

2016

Rit 12: Montpellier - Chalet-Reynard (Mont Ventoux), 2de

Rit 15: Bourg-en-Bresse - Culoz, 6de

2015

Rit 11: Pau - Cauterets, 4de

Rit 17: Digne-Les-Bains - Pra-Loup, 9de

Rit 18: Gap - St-Jean-de-Maurienne, 6de