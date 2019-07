Sensatie in Tour: tijden op top Iseran tellen na sneeuw en hagel in afdaling, Bernal neemt gele trui over van Alaphilippe JH/XC

26 juli 2019

16u55 20 Tour de France De 19de rit van de Tour is uitgedraaid op een knotsgekke etappe. Door sneeuw en hagel in de afdaling van de Col de l’Iseran werd de wedstrijd geneutraliseerd. De tijden op de top van de Iseran telden. Daardoor wordt Egan Bernal de nieuwe leider, die op dat moment twee minuten voor Julian Alaphilippe uitreed. Door het voorval is er geen ritwinnaar.

Kraken deed hij even, maar Julian Alaphilippe overleefde andermaal een bergrit in de gele trui. Een korte explosieve rit van 126 kilometer, bijna een hele dag ging het bergop. De Col de l’Iseran, het dak van de Tour (2770m hoogte), moest de geletruidrager de doodsteek geven. Daarna volgde normaal gezien nog een slotklim: de Montée de Tignes. Voor de etappe werd al duidelijk dat het een spektakelrijke rit ging worden: bijna alle renners warmden op de rollen op. Achteraf bleek dat we nog meer sensatie gingen meemaken, dan vooraf gedacht.

En spektakel kregen we: van bij de start werd het volledige peloton op een lint getrokken en vervolgens in stukken en brokken gereden. Chaos troef en plots een verrassend beeld in het begin van de wedstrijd: Thibaut Pinot vraagt medische assistentie aan de linkerknie. Het was al snel duidelijk dat uitrijden een onmogelijke opdracht ging zijn voor de vijfde in het klassement, na een lijdensweg van enkele kilometers, gaf de Fransman er in tranen de brui aan. Een week geleden was hij nog de beste op de Tourmalet, maar voor Pinot eindigde de Tour vroegtijdig in mineur.

Ondertussen scheidde opnieuw een grote groep zich af van het peloton: eerste aanvallers Nibali, Bilbao, D. Martin en Herrada werden bijgehaald door 25 anderen. Daarin zat veel mooi volk: naast onze landgenoten De Plus en De Gendt, vertoefden ook Uran, Valverde, Barguil en S. Yates vooraan. Damiano Caruso ontpopte zich tot grote concurrent voor Romain Bardet voor het bergklassement, de Italiaan sprokkelde vooraan punten, terwijl de Fransman in de achtergrond een moeilijk begin kende.

Na de knotsgekke eerste helft van de wedstrijd moest het zwaarste dan nog komen: de Col de l’Iseran. Een kopgroep van (dan nog) 21 renners begon eraan met een voorsprong van een kleine twee minuten op de groep met de gele trui, waar Team Ineos het tempo bepaalde. Halfweg de klim was het deze keer Geraint Thomas die als eerste de knuppel in het hoenderhok gooide. Hij werd gecounterd door de andere favorieten, enkel Alaphilippe kon niet volgen. Na de aanval van de Brit, was het aan zijn Colombiaanse ploegmaat om in het offensief te trekken: niemand kon het wiel van het jonge talent volgen, hij ging in één ruk richting de kop van de wedstrijd.

Bij de achtervolgers kon Steven Kruijswijk rekenen op de ingehaalde De Plus, onze landgenoot was van goudwaarde en kon het verschil op Bernal beperken tot één minuut. Alaphilippe moest op de top van de Iseran twee minuten inboeten. Maar dan hét moment van de dag: beelden van een ondergesneeuwde afdaling doken op. Niet veel later besliste de organisatie om de wedstrijd te neutraliseren en de eindstreep te trekken op de top van de Iseran. De renners doken het begin van de afdaling nog wel in, maar werden dan over het nieuws op de hoogte gebracht: de wedstrijd eindigde daar. Zo mag Bernal morgen in de gele trui starten. Alaphilippe blijft wel bovenaan in het klassement staan. De Fransman staat nu tweede op ongeveer een halve minuut van de Colombiaan, Geraint Thomas staat derde op iets meer dan een minuut. De etappe heeft enkel invloed op het eindklassement, er werd geen ritwinnaar toegekend.