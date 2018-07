Sarzeau is niet toevallig de aankomstplaats vandaag, UCI-voorzitter Lappartient zwaait er al sinds 2008 de scepter DMM

10 juli 2018

11u00 0 Tour De France Een nieuwe dag, een nieuwe "arrivée" in de Tour. Met Sarzeau doet de Ronde van Frankrijk een nieuweling aan onder de aankomstplaatsen. Het stadje in Bretagne telt net geen 8.000 inwoners, maar wordt wel geleid door een - in wielerkringen - beroemde burgemeester.

Flashback naar eind september vorig jaar. De Fransman David Lappartient wordt in een stemmingsduel met Brian Cookson verkozen tot UCI-voorzitter. De 45-jarige politicus uit de partij van voormalig president Nicolas Sarkozy (UMP) krijgt 37 stemmen, Cookson blijft steken op acht stuks. De Internationale Wielerunie hoopt met Lappartient de rangen eindelijk eens te sluiten. De nieuwbakken voorzitter spreekt zich meteen uit over mechanische doping en andere heikele thema's in de sport. Dan toch een frisse wind in de sowieso al traditionele wielerwereld?

Lappartient zorgt inderdaad voor nieuwe maatregelen tegen mechanische doping, laat de videoref installeren in de koers, maar krijgt ook bakken kritiek voor het aanslepen van en de uitspraak in de salbutamol-affaire rond Chris Froome. Dat gebeurt allemaal terwijl de Fransman in Sarzeau rustig aanblijft als burgemeester van een klein stadje in Bretagne. Lappartient werd in 2008 verkozen en blijft na een herverkiezing in 2014 nog minstens tot 2020 burgemeester.

Heel toevallig is de keuze voor een etappe naar Sarzeau dus niet. Lappartient onderhoudt goede contacten met Tour-organisatie (ASO) en sterke man Christian Prudhomme. De UCI-voorzitter woont bovendien nog steeds in Bretagne. In tegenstelling tot zijn voorgangers is hij door zijn politieke functie steeds verbonden aan zijn woonplaats. Een verhuis naar Aigle - waar het hoofdkwartier van de UCI is gevestigd - behoort voorlopig dus niet tot de mogelijkheden.

"Ik wil nog twee jaar burgemeester blijven en de gemeenteraad voorzitten", klonk het bij zijn aanstelling als opperhoofd van de UCI. Het is ook de reden waarom Lappartient steeds op en neer reist naar Zwitserland. De hoofdkwartieren van de Internationale Wielerunie bevinden zich in Aigle en dat maakt een stevige reis. Zeker als je weet dat Lappartient een uur naar Nantes pendelt, dan anderhalf uur moet vliegen naar Genève om dan weer de trein te nemen naar Aigle.

Omslachtig dus, maar het hoort bij de dubbele functie die de Fransman bekleedt. Straks is hij bij de podiumceremonie na de rit dus zowel burgemeester als UCI-voorzitter . Al een geluk dat vandaag dan wellicht Greg Van Avermaet en niet Chris Froome de gele trui komt ophalen.