Sarcastische Froome op unieke beelden in de Sky-bus: "Ik hou van de Fransen, het beste publiek ooit" MDB

30 juli 2018

Chris Froome heeft in deze Tour de France heel wat bagger over zich heen gekregen van het Franse publiek. Daar had zijn salbutamolaffaire uiteraard alles mee te maken. Toch sprak de viervoudige winnaar van La Grande Boucle geen enkel kwaad woord uit over het gedrag van sommige supporters. Ook al kreeg hij op Alpe d'Huez een klop op de schouder, ook al werd hij bespuwd, ook al werd hij door een agent van zijn fiets gesleurd na een etappe. In een video, die Luke Rowe voor de Facebookpagina van Team Sky voor de laatste rit opnam, is te zien dat Froome er nog wel de humor van in ziet. "Ik hou van de Fransen. Het beste publiek ooit. Ik kan niet wachten om volgend jaar terug te keren", lachte de Brit sarcastisch.

Luke Rowe, duidelijk de gangmaker van dienst, liet de fans ook kennis maken met de nieuwe outfits die de renners van Sky voor de slotrit naar de Champs Elys茅es kregen. De gele toets mocht uiteraard niet ontbreken, tot zelfs de kousen toe. Als een renner deel uitmaakte van een Sky-ploeg die de Tour de France had gewonnen, kreeg die ook een streep op de sokken. Zo mocht Michal Kwiatkowski met twee strepen pronken. Luke Rowe was dan weer trots op zijn vier stuks. "Hier moet je je strepen verdienen", vertelde de 28-jarige Brit. Manager Dave Brailsford had er dan weer zes.

De feeststemming overheerste in de ploegbus en dus mocht ook een streepje muziek niet ontbreken. Zo passeerden onder meer 'Bella Ciao' en 'It Wasn't Me' van Shaggy de revue. Maar het meest opvallende nummer was wellicht een lied van eigen (?) makelij. "We sympathiseren met Quintana, wiens team gedoemd was te mislukken", klonk het onder meer. "De Welshe mensen zullen dit wel kennen", vertelde Luke Rowe. Het slotakkoord geven we dan weer aan Geraint Thomas, kersvers winnaar van de Tour de France. "Ik zal proberen om niet te wenen vandaag." De emoties liepen alvast wel hoog op, daar op de Champs Elys茅es.

Thank you for the amazing support over the last 3 weeks!

It has been full of ups and downs but I couldn鈥檛 have asked to spend it with a better team of people.

And to @GeraintThomas86 there is no one more deserving. Congrats champ 馃憡 馃彺鬆仹鬆仮鬆伔鬆伂鬆伋鬆伩 #TDF2018 pic.twitter.com/ayxlFvmg5z Chris Froome(@ chrisfroome) link