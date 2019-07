Exclusief voor abonnees Sarah De Bie: “Op een manier is het misschien goed dat Wout die gele trui niet heeft” Sarah De Bie

09 juli 2019

11u54 0 Tour de France Tijdens de Tour is Sarah De Bie, de echtgenote van Wout van Aert, columniste voor Het Laatste Nieuws. De Bie zag haar man gisteren naast de gele trui grijpen, maar dat vond ze ook niet zo héél erg. Hieronder leest u waarom:

“Ik ben gisterochtend samen met Elke, de vriendin van Jasper Stuyven, uit Leuven vertrokken naar Épernay. We deelden een kamer op het champagnedomein Daniel Etienne. De koers passeerde voor de deur, op een klim op 40 kilometer van de streep, maar we wilden toch liever de finish zien. Er stonden twee fietsen voor ons klaar: ik kan best een stukje rijden, half juni heb ik de Mont Ventoux beklommen, maar ik was toch blij dat er een binnenweg bleek te zijn waardoor we maar zes kilometer hoefden te fietsen.”

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis