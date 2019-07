Sagan tweede en net geen groen: “Maar ik ben tevreden” Niels Vleminckx in Brussel

06 juli 2019

18u55 0 Tour de France Peter Sagan finishte tweede in de openingsrit van de Tour. Alwéér tweede. Net geen groen. “Maar mijn dag is geslaagd.”

Hij is misschien niet met de volle goesting afgezakt naar de Tourstart in Brussel. Maar eenmaal op de fiets was dat er niet aan te zien. Het doel – als eerste renner ooit zeven keer de groene trui winnen – staat boven alles.

“Mijn ploegmaats hebben uitstekend werk geleverd. Eerst zorgden ze ervoor dat ik de tussensprint kon winnen. Daarna zetten ze me af richting de laatste rechte lijn.”

In een tergend lange sprint zag het er ook lang naar uit dat de Slovaak de winst zou pakken. Tot plots, centimeter per centimeter, het wiel van Mike Teunissen hem voorbijschoof. Sagan moet gedacht hebben dat het Groenewegen was. “Want ik wist helemaal niet dat er een valpartij was geweest. Ik heb dat pas op tv gezien.” Of hij verbaasd was dat het uitgerekend Teunissen was die hem geklopt had? “Een beetje. Maar je ziet dat vaak, in een ontregelde sprint waarbij de man van de lead-out zijn eigen kans kan gaan. Het was dé kans voor Teunissen om zich te tonen. Ik moet toegeven: dat heeft hij erg goed gedaan.”

Dat hij voor de zoveelste keer in z’n carrière tweede werd vindt het speerpunt van Bora niet erg. Net zomin baalt hij dat hij voorlopig nét naast de groene trui grijpt. De Slovaak verzamelde net als Teunissen 50 punten, maar de ritwinst telt dan door. “Geen ramp”, zegt Sagan. “It was a good day. Mijn dag is geslaagd. We zijn hier met een doel. Dat is de groene trui winnen. Op dat vlak was deze rit bijna perfect.”