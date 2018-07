Sagan schiet raak op hellende aankomst in Tour, Van Avermaet blijft leider XC

11 juli 2018

17u28 33 Tour De France Peter Sagan heeft de vijfde etappe van de Tour gewonnen. De Slovaak van Bora-Hansgrohe was de beste op de hellende aankomst in Quimper. Sonny Colbrelli en Philippe Gilbert maakten de top drie compleet. Greg Van Avermaet finishte als zevende en blijft leider.

Naast Tiesj Benoot ook geen Michael Matthews aan de start vandaag. Die laatste -vooraf een van de favorieten voor de dagzege- moest wegens ziekte opgeven. Balen voor Team Sunweb. Meteen na de start een nieuwe exit. Robert Kiserlovski smakte tegen de grond, waarna de Katusha-renner niet meer verder kon.

Hoe dan ook: de Tour wacht niet. Zeven renners kozen voor het ruime sop, daarbij twee landgenoten: Jasper De Buyst en Julien Vermote. Zij werden vergezeld door Sylvain Chavanel, Lilian Calmejane, Elie Gesbert, Toms Skujins en Nicolas Edet. De avonturiers reden een voorgift van zo’n vier minuten bij elkaar, terwijl BMC het tempo in de achtergrond bepaalde.

Alles in dienst van gele trui Greg Van Avermaet, die deze rit vooraf met stip had aangeduid. “Ik wil graag meedoen voor de ritzege, omdat de hellende aankomst me op papier zeer goed ligt”, klonk het vooraf. Daarnaast was het uitkijken naar nog een landgenoot: Philippe Gilbert.

Nog voor de eerste beklimming van de dag ging Chavanel er vooraan alleen vandoor. De Franse veteraan van Direct Energie rondde vervolgens als eerste de top van de Côte de Kaliforn, de Côte de Trimen en de Côte de la Roche du Feu. Nadien werd Chavanel ingelopen door Skujins, Calmejane en Edet. Voor De Buyst en Vermote ging het vooraan te snel.

Chavanel dacht de bergtrui binnen te hebben, maar dat was buiten Skujins gerekend. De Let kwam als eerste boven op de twee hellingen van derde categorie en mag morgen in de bolletjestrui pronken. De eerste Let die ooit een trui zal dragen in de Tour. Knappe prestatie.

Op twaalf kilometer van de streep was het liedje van de laatste vluchters uitgezongen. Uiteindelijk was het wachten op de hellende aankomst, waar Philippe Gilbert de tegenstand probeerde te verrassen met een vroege uitval. Zonder succes. Peter Sagan knalde naar zijn tweede ritzege. Sonny Colbrelli werd tweede, Gilbert maakte de top drie compleet. Van Avermaet legde beslag op de zevende stek en mag morgen nog een dag in de gele leiderstrui rondfietsen.