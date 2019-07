Sagan pakt zevende groen en wordt zo enige recordhouder Redactie

28 juli 2019

21u40

Bron: Belga 0 Tour de France Peter Sagan (BORA-hansgrohe) heeft voor de zevende keer in zijn loopbaan de groene trui veroverd in de Ronde van Frankrijk. De Slovaak wordt zo alleen recordhouder.

De 29-jarige Sagan deelde het record tot voor de Tour met de Duitser Erik Zabel, die het groen onafgebroken won tussen 1996 en 2001. Peter Sagan begon in 2012 aan zijn jacht. Hij triomfeerde tot en met 2016, werd in 2017 uitgesloten na een elleboogstoot tijdens de sprint aan Mark Cavendish, maar herstelde zich vorig jaar met een nieuwe eindzege.

De Slovaak zit intussen ook aan twaalf etappezeges in La Grande Boucle, waarvan de laatste dit jaar in Colmar.

Na Sagan en Zabel vinden we de Ier Sean Kelly (vier eindzeges) terug op de eeuwige ranglijst van het groen. Eddy Merckx en Freddy Maertens wonnen elk drie keer het puntenklassement. De laatste Belgische eindzege dateert van Tom Boonen in 2007.