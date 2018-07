Sagan na derde triomf: "Het ging niet helemaal perfect in laatste kilometer" Bart Audoore in Frankrijk

20 juli 2018

19u44

Bron: Eigen berichtgeving 0 Tour De France Peter Sagan heeft nummer drie op zak. In Valence nam de wereldkampioen de maat van Alexander Kristoff en Arnaud Démare. "Het perfecte einde van een rustig dagje", zei hij.

Winst in La Roche-sur-Yon op dag 2, winst in Quimper op dag 5 en nu ook winst in Valence aan het einde van rit 13: het is alweer een uitstekende Tour voor Peter Sagan. “Nochtans ging het niet helemaal perfect in de laatste kilometer”, zei de Slowaak. “Ik zat een beetje ver. Het kostte energie om terug vooraan te geraken. Ik koos het wiel van Kristoff en kon hem op de meet nog kloppen.”

Het was de enige moeilijkheid van de hele dag. “Ik denk dat iedereen blij was met een rustig dagje”, zei Sagan. “Iedereen kon een beetje recupereren. Ik moet de ploegmaats bedanken, want ze hebben opnieuw goed werk voor me geleverd. De ontsnapping was ideaal, maar vier renners. Als er een vlucht van vijftien man was weggereden, was het veel moeilijker geweest. Er zijn vijf sprinters weg en dus zijn er ook vijf ploegen minder die een massaspurt willen. Omdat dit een goeie kans was om nog een rit te winnen, heb ik de ploeg gevraagd om de ontsnapping onder controle te houden. De sprint verliep rommelig, omdat er zich nu ook renners komen moeien die anders niet meespurten, maar het einde was perfect voor me.”

Aan een vierde ritzege denkt Sagan voorlopig niet. “Het is een zware Tour”, vertelde hij. “Ik moet mijn momenten uitkiezen. De rit van morgen naar Mende? Neen, die klim op het einde is echt zwaar. Ik ga mijn energie sparen voor de derde week. Ik kan niet overal zijn. Dat wil ik ook niet. Er komen nog betere kansen voor me.”