Sagan misnoegd na incident met Van Aert: “Als Wout zijn excuses aanbiedt, wil ik nog met hem praten. Anders niet” JSU/XC/NVE

10 september 2020

12u20 28

Tour de France Peter Sagan werd gisteren in de elfde Tourrit gedeclasseerd na een duw aan Wout van Aert. Vandaag kwam de Slovaak terug op het voorval. "Ik vind niet dat mijn beweging gevaarlijk was."

Opschudding gisteren in de elfde Touretappe. Sagan werd gedeclasseerd na een stevige duw aan Van Aert. De Belg reageerde met een middenvinger. “Ik moest de nadars (en een selfiestick, red.) ontwijken, dat was riskant. Mijn manoeuvre zelf was niet gevaarlijk”, vertelde Sagan vandaag voor de start van de twaalfde Tourrit.

“Of ik had moeten stoppen met trappen? We spreken over een sprint. Als ik 100 meter voor de finish moet remmen, kan ik beter thuis blijven. En of ik erover ga babbelen met Wout? Hij beschuldigde mij aan de finish. Als hij zijn excuses aanbiedt, wil ik nog met hem praten. Anders niet.” Stevige taal van de Slovaak.

Van Aert: “Mijn reactie was niet de juiste start om een gesprek te beginnen met Peter”

Ook Van Aert kwam terug op het incident met Sagan. “Het was zeker gevaarlijk en ongeoorloofd wat Peter deed, in mijn ogen is hij terecht gediskwalificeerd. Gelukkig zat ik stevig op mijn fiets, stabiel, maar voor hetzelfde geld val ik wel. Hij probeert een gaatje te creëren waar er geen is. Ik voelde hem totaal niet komen en daarom schrok ik ook zo hard. Ik raakte mijn cadans volledig kwijt in de laatste 50 meter.”

Sagan stelde dat “Van Aert nog veel moet leren in de sprint”. Van Aert bleef er rustig onder. “Kijk, ik reageer hier beter niet meer op. Ik was fel gisteren, dat was de eerste emotie en dat was niet correct. Ik heb geen probleem om dat toe te geven. Het was niet de juiste start om een gesprek te beginnen met Peter, dus dat liep niet goed, maar ik blijf er bij: hij ging in de fout. En wordt bestraft en beboet, terecht, zoals ook mijn boete voor mijn felle reactie terecht is.”

De duw van Sagan:





