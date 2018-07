Sagan met 67 km/u in afdaling vol tegen het asfalt, maar groene trui zal morgen gewoon starten: "Drie dagen voor het feestje ga ik niet naar huis, hé" TLB

25 juli 2018

18u48

Bron: Belga 13 Tour De France Peter Sagan liep geen breuken op bij zijn valpartij in de zeventiende etappe van de Tour de France. Dat blijkt uit het eerste onderzoek in de medische post vlakbij de finish. "Ik heb wel pijn", zei hij, "maar ik acht de kans dat ik morgen start op 100 procent." Zijn team BORA-hansgrohe houdt het op 50/50.

Sagan kwam met 67 km/u ten val in de afdaling van de tweede klim van de dag, de Val Louron-Azet, en klaagde over veel pijn onderweg en na de finish. "Ik remde nog in die afdaling", deed hij zijn verhaal, "maar dat was niet genoeg en ik belandde in het bos en raakte een grote rots met mijn poep."

Zijn zitvlak staat bont en blauw en ook zijn rechterbeen is stevig ingepakt. Hij liet zich daarom onderzoeken in de medische post waar geen breuken werden vastgesteld. Ondanks de pijn toonde hij zich bijzonder optimistisch. "Ik start gewoon morgen, ik acht die kans op 100 procent en ik ben blij dat er niets gebroken is", klonk het bij de drievoudige wereldkampioen. "Ik heb veel schaafwonden en mijn zitvlak doet pijn, vooral de spieren zijn er stevig geraakt. Ik hoop dat ik over één of twee dagen geen pijn meer heb. Ik denk niet aan opgeven, het zou te gemakkelijk zijn om naar huis te gaan, zo kort bij Parijs."

Zijn team zelf acht de kans dat hij start op 50/50. "Peter is een sterke jongen", aldus teamarts Jan-Niklas. "Vanavond gaan we alles nog verder verzorgen. Hij heeft een groot hematoom op zijn zitvlak en we kunnen nog niet alles onderzoeken. Het is niet mogelijk om te zien of hij daar iets gebroken heeft of niet. Het is nog te vroeg om al uitspraken te doen."

Thanks everybody for your support and messages! That was a hard crash but, fortunately, I haven't broken anything and I feel confident about the last four stages of @LeTour (@bettiniphoto) pic.twitter.com/9VuYYmFl0W Peter Sagan(@ petosagan) link

Sagan (BOH) was speeding at 67.5km/h in a downhill section moments before crashing at km 38. He's resumed racing #TDF2018 #TDFdata https://t.co/D534x3967Q letourdata(@ letourdata) link