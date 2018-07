Sagan: "Merci Greg, om de sprint aan te trekken" YP

11 juli 2018

19u43

Bron: Belga 1 Tour De France Peter Sagan (BORA - hansgrohe) heeft zijn tiende ritzege beet in de Tour. De drievoudige wereldkampioen haalde het voor Sonny Colbrelli en Philippe Gilbert. Gele trui Greg Van Avermaet (BMC) zette de sprint van ver in. "Merci Greg, om de sprint aan te trekken", knipoogde Sagan.

Sagan won de tweede rit in de Tour en scoort nu ook in de vijfde etappe. Onderweg sprak hij ook even met Sonny Colbrelli, die zowel zondag, als woensdag tweede werd. "Het is wel grappig", aldus Sagan, "tijdens de rit heb ik even gepraat met Sonny en vroeg ik hem al lachend om me deze keer niet te verrassen in de sprint. Waarop hij me antwoordde: 'Peter, laat me toch eens winnen, één keer'. Ik heb hem kort geantwoord: neen, maar hij zal ooit wel een rit winnen in de Tour. Daar ben ik van overtuigd. Hij is een sterk renner."

Naast woorden van lof voor zijn ploegmaten had Sagan ook een dankwoordje klaar voor Van Avermaet, die zevende werd, maar wel de gele trui behoudt. "Mijn ploegmaten brachten me perfect naar voren in de laatste twee kilometer. Ik verwachtte me aan enkele aanvallen en dat gebeurde ook met Philippe Gilbert. Hij zette vroeg aan en die aanval werd nog gepareerd. Daarna lanceerde Greg zijn sprint snel. Ideaal voor mij en Sonny, want hij trok de sprint perfect voor ons aan."

De topvorm heeft Sagan naar eigen zeggen nog niet te pakken. "Ik zou nog moeten verbeteren. Dat zal ook nodig zijn als ik over de bergen wil geraken en de Tour is ook nog maar net begonnen. In de ploegentijdrit had ik een slechte dag en ik hoop dat het bij die ene dag blijft in de Tour."